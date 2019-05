Ábalos ve "correcta" la actuación de la Mesa del Congreso en relación a los presos y cree que el PP "se precipita"

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios el también secretario de Organización del PSOE al ser preguntado por el informe que la Mesa ha pedido sobre la posible suspensión de los cuatro diputados que están en prisión preventiva por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 (Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de Junts). Este órgano volverá a reunirse este viernes para resolver la cuestión de forma definitiva.

"Nuestro Estado de Derecho se fundamenta en las garantías, es un sistema muy garantista y, lógicamente, ante una situación como esta de suspender la condición de diputado tiene que estar suficientemente sustentada y también aplicada convenientemente en el tiempo", ha dicho Ábalos, que ha indicado que en este caso hay dos elementos: el rigor jurídico y el tiempo. Sobre este último, ha indicado: "No es una cuestión que se pueda demorar, se tiene que resolver y creo que la decisión de la mesa es correcta".

Preguntado por la posición del PP anunciando medidas legales si no se produce esa suspensión, ha señalado que "así le ha ido en las elecciones con ese alarmismo, esa desconfianza hacia los mecanismos del Estado de Derecho". Además, ha señalado que el PP forma parte también de la Mesa del Congreso y "debería verse implicado en esa tarea porque va a participar en la decisión".

"La decisión la tiene que tomar la Mesa. Hasta donde sé, ha decidido recabar de los servicios jurídicos cómo puede actuar porque el Tribunal Supremo está refiriéndose a una disposición del reglamento y tiene que aclarar también si la Mesa puede tomar esa decisión porque en los casos de los suplicatorios se pronuncia el pleno", ha señalado.

CONVERTIRLO EN UN TEMA "DE CAMPAÑA"

En cualquier caso, ha incidido en que "en un sistema democrático tiene que haber todas las garantías" y el PP "se precipita y trata de seguir haciendo de esta cuestión un tema de su campaña electoral". Lo que no acaba de entender, ha dicho, es que "vistos los resultados bien debería cambiar su estrategia porque no le han dado nada y lo único a lo que le han llevado es a ser irrelevante, por no decir inexistente, en Cataluña".

Así, ha apuntado que "es muy difícil tener un proyecto para España estando ausente de parte de España, es muy difícil tener una visión global de España cuando uno no está ni en el País Vasco ni está en Cataluña".