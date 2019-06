Ábalos aclara que una eventual abstención de los independentistas en la investidura no depende del PSOE

El negociador socialista para la investidura José Luis Ábalos ha aclarado este miércoles que una eventual abstención de los partidos independentistas que pudiera hacer progresar la investidura de Pedro Sánchez no es algo que dependa de la voluntad del PSOE.

"No puedo descartar nada que no depende de mí. No sé lo que van a hacer los demás. Sé lo que estamos nosotros intentando hacer: conseguir que se tenga un gobierno lo antes posible en España. Y lo estamos intentando con aquellos que entienden el sistema de juego y de reglas que el PSOE entiende", ha precisado al término de la ronda de contactos que ha mantenido en el Congreso con PNV, UPN, Compromís, Coalición Canaria y el Partido Regionalista de Cantabria de cara a la investidura.

Ábalos desarrollaba así las declaraciones que efectuó este mediodía, cuando no descartó el escenario de que la investidura salga finalmente adelante gracias a la abstención de los independentistas, tras constatar que PP y Ciudadanos rechazan abstenerse, y que UPN vincula la posible abstención de sus dos diputados a que los socialistas permitan a la coalición de derechas Navarra Suma gobernar la comunidad foral y el ayuntamiento de Pamplona.

El 'número tres' del PSOE ha señalado que los principios que están guiando al partido a la hora de negociar la investidura son "el juego dentro de la Constitución, el respeto a la integridad territorial de España, el Estado de Derecho y la convivencia".

"Por eso apelamos a esas formaciones que dicen defender lo mismo a que nos ayuden a llevar adelante este gobierno", ha explicado, señalando que no van a renunciar a pedir a PP y Ciudadanos que reconsideren su negativa a facilitar la investidura de Sánchez.

Ahora bien, el propio Ábalos ha reconocido que hoy por hoy esa vía está "cerrada", tras escuchar el martes a los líderes de PP y Ciudadanos.

Preguntado entonces si el partido ha hecho sus cuentas alternativas, ha respondido: "Sí, sí, pero tenemos mucha historia ya sobre estas cuestiones, (sobre) lo que se ha dicho y lo que finalmente se ha hecho".

Tampoco ha podido asegurar que a día de hoy les den los números para sacar la investidura adelante. "Las cuentas que estamos haciendo es que hay una mayoría constructiva, que apuesta por la gobernabilidad y que nos gustaría que otras fuerzas nacionales (...) tuvieran un compromiso con el país en su totalidad porque lo que estamos viendo es que las fuerzas territoriales parecen tener más compromiso que otras que son nacionales", ha añadido.

CONTACTOS CON LOS INDEPENDENTISTAS

En cualquier caso, la 'número dos' del partido y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, se entrevistará este jueves con representantes de ERC y el PDeCat.

El PSOE sólo ha excluido de la ronda de contactos de cara a la investidura a Vox y Bildu. Y con el resto, se han repartido los interlocutores. Sánchez ha priorizado a los grandes partidos: PP, Ciudadanos y Unidas Podemos; Ábalos ha entablado contacto con PNV, UPN, Compromís, CC y PRC, que pueden facilitar la investidura con su apoyo o abstención, según el caso y finalmente Lastra, que no es miembro del Gobierno, a diferencia de Sánchez y Ábalos, con los independentistas catalanes.