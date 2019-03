Ábalos recuerda a Torra que la retirada de los lazos amarillos es un mandato de la JEC que "no es voluntario"

VALENCIA, 19 8EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha recordado este martes al presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, que la retirada de los lazos amarillos de los edificios públicos es "un mandato" de la Junta Electoral Central (JEC) que "no es voluntario" y que "debe ejecutarse".

Ábalos, tras asistir a la última mascletà de las Fllas 2019 en el balcón del Ayuntamiento de Valencia, se ha referido así a la decisión de la JEC de mantener su ultimátum por los lazos amarillos y rechazar las aclaraciones que pedía Torra.

Al respecto, ha señalado que la resolución de la JEC "no es voluntaria" sino "un mandato" y "lo cabe es su ejecución" y en ese sentido ha recordado que en España "no es la primera vez que se ejecuta una decisión judicial".

Los cauces están previstos y no están sometidos a ninguna voluntad ni hay que hacer nada extraordinario", ha recalcado. Así, ha señalado que en el caso de que "no se obedezca se procederá a la ejecución de ese fallo". Al respecto, ha aclarado: "No hace falta ir a ninguna Fiscalía porque la ejecución se debe hacer y ya está".