Ábalos (PSOE) lamenta que el vandalismo "se cruce" en la reflexión sobre el modelo turístico

En una entrevista con RNE, recogida por Europa Press, Ábalos ha condenado los actos vandálicos --realizados por Arran, el movimiento juvenil antisistema vinculado a la CUP-- contra el turismo, pero ha apuntado que se "está instrumentalizando mucho" esta cuestion y que, en este sentido, se debe "desvicular" el vandalismo y la reflexión acerca del modelo turístico, ya que son dos asuntos "totalmente distintos".

A su juicio, los actos vandálicos han hecho "pensar" en este "modelo turístico" que merece "cierta reflexión". No obstante, se trata de dos hechos que "no conviene mezclar" y que no se deben "vincular a cuestiones territoriales".