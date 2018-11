Ábalos (PSOE): el resto de partidos sabe que "van a perder" y su propósito es "no dejar gobernar" en Andalucía

"Ya que no puedo gobernar, ni me salgo con la mía, rompo el juguete y me llevo la pelota", ha dicho durante su intervención en un acto de campaña de su partido celebrado en Granada.

El secretario de Organización del PSOE ha centrado parte de su discurso en reprochar la actitud que está manteniendo Ciudadanos en esta campaña, y que "después de haber estado influyendo en la político en Andalucía" --donde alcanzó un pacto de investidura con el PSOE-- "ahora lance estos mensajes de que hay que acabar con este gobierno" pese a que --según ha dicho-- son conocedores de que ha funcionado bien".

"Y el líder de aquí --por Juan Marín-- no tiene valor para decirle a Rivera que esto va de Andalucía, no de Ciudadanos", que esta comunidad tiene entidad propia y no es una primera etapa de nada, ha enfatizado, al tiempo que ha reprochado al PP que le "falta el respeto a los andaluces" tras los últimos comentarios de algunos de sus representantes.

Ábalos ha incidido en el que el PSOE no se juega "ningún liderazgo aquí" a diferencia de los partidos de la derecha, que, según ha sostenido, tienen que dirimir entre ellos "quién es la alternativa de la izquierda".

Por su parte, la candidata del PSOE de Granada al Parlamento andaluz, Teresa Jiménez, ha propuesto durante su intervención la creación de un corredor verde que convierta a Granada en el referente de Andalucía oriental a través de una red de infraestructuras viarias en la que convivan el transporte público --autobús, metro y taxi-- con los carriles bici, "en pro de la sostenibilidad y del equilibrio territorial".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, ha agradecido al ministro que el Gobierno socialista haya sido "sensible" ante la reivindicación de la ciudadanía granadina por la "dramática situación ferroviaria" que padecía la provincia. "Al PP nunca le importó el aislamiento ferroviario y nunca puso interés en solucionar este grave problema", ha afirmado para congratularse que el próximo 26 de noviembre Granada recupere la conexión por tren con Madrid".

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha dicho que el Gobierno socialista de la Junta ha cumplido con esta ciudad mientas al PP debería darle "vergüenza" pasearse por aquí, lo que ha extendido al Gobierno central de Pedro Sánchez en relación a los avances para la reconexión ferroviaria.