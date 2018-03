Ábalos (PSOE) ve necesario "blindar" las pensiones en la Constitución al ser un "derecho"

En una entrevista concedida a la Radio Galega, Ábalos ha apostado por buscar soluciones para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones y, en este sentido, ha insistido en la propuesta del PSOE de financiarlas con un impuesto a la banca.

"Se hace ya en otros países y parte de la filosofía de que quien tiene más beneficios debe aportar más a la sociedad", ha señalado el dirigente socialista, que cree que es "de justicia" ya que "la sociedad hizo un gran esfuerzo por dar ayudas para salvar la banca".

En su intervención, Ábalos ha descartado que este impuesto vaya a repercutir en los clientes de los bancos. "Nosotros lo proponemos a cuenta de los beneficios. Quiere decir que no tendrá repercusión en los clientes. Es una tasa extra, no se puede repercutir", ha señalado.

En la entrevista, el secretario de Organización del Partido Socialista también se ha referido a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica para señalar que el Gobierno debe "hacer una propuesta".

Con todo, ha asegurado que no es partidario de perdonar la deuda. "El que incumple no debe ser premiado, pero hay comunidades autónomas que arrastran infrafinanciación y acumulan déficit; ahí sí que es necesario revisar pero, en otras que cayeron en la corrupción, no hay perdón posible", ha indicado.

PRISIÓN PERMANENTE

Ábalos también ha criticado que se abriese el debate sobre la prisión permanente revisable y ha culpado de ello al Partido Popular y a Ciudadanos.

"Abrir este debate esta semana en la que estamos de duelo es una falta de respeto. Cuando el dolor y la repugnancia están ahí, es difícil debatir sobre esas cuestiones", ha subrayado para asegurar que se debe hacer en "otro ambiente".

De este modo, se ha mostrado partidario de "ahorrar este debate" y estar pendientes del Tribunal Constitucional que, según ha manifestado, es "quien tiene que decidir".