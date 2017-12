Ábalos (PSOE) avisa al independentismo de que el 155 no tiene sólo una bala, aunque nadie desea aplicarlo de nuevo

Así lo ha advertido en rueda de prensa en Ferraz el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que ha aclarado no obstante que el 155 es un "mecanismo excepcional" que se aplica ante una "situación evidentemente excepcional". Eso sí, Ábalos también ha señalado que el 155 "no se agota una sola vez, no hay una sóla bala".

Hecho este recordatorio, Ábalos ha afirmado que "nadie tiene interés en que este artículo se aplique ni alargue su vigencia", sino que la situación política en Cataluña vuelva a la "normalidad".

El secretario de Organización ha saludado el recurso que aprobará el Parlament contra el 155 ante el Tribunal Constitucional porque significa que los independentistas "reconocen el sistema". "Implícitamente hay una confianza en el tribunal", que "está para eso", ha señalado.

Los socialistas están convencidos, ha añadido, de que la aplicación del 155 en Cataluña, que permitió al Gobierno de Mariano Rajoy cesar al Govern, disolver el Parlament y convocar elecciones, ha sido "claramente constitucional" y su vigencia "terminará cuando Cataluña tenga un Govern que respete el autogobierno y el marco legal".