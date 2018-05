Ábalos dice que el objetivo del PSOE es "consolidar la posición" frente al "gobierno en decadencia" que señala el CIS

"El objetivo nuestro es aguantar la posición. Para eso es necesario que la vayamos consolidando en su definición y en ese proceso de definición estamos", ha señalado en una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press.

Para Ábalos, el PSOE ha "conquistado una posición y es importante, porque la única forma de pretender incrementar el apoyo es defendiéndola". "A partir de ahí, vamos a seguir trabajando en la alternativa de izquierdas a este gobierno", ha afirmado.

En esta línea, ha destacado que "no hay otra más que el PSOE", igual que "la opción de centro izquierda es la del PSOE en un momento en que a Ciudadanos, para recoger la herencia del PP, se le ve cada vez más a la derecha".

En su opinión, los datos del CIS, que no le preocupan, revelan que en este momento "no hay ninguna formación a la cabeza" ya que el margen entre "los tres partidos", PP, Cs y PSOE, "es muy escaso" y entra "en el margen de error que establece la propia encuesta". "Hay mucho partido por jugar porque todavía no está decidido", ha apostillado.

Además, considera que el interés está en la liza por la hegemonía en el espacio de la derecha, donde a diferencia de la izquierda, sí se ha producido una movilización que entre los votantes socialistas se produce "en función de la expectativa de alternativa útil en el tramo final, en víspera de elecciones", algo que todavía queda lejos.

"Lo que se está jugando es el relevo PP, que es el que baja de modo acelerado en las encuestas porque se está buscando el relevo y hay un electorado conservador que se está moviendo para que sea Ciudadanos. Esto no se ha planteado en el ámbito de la izquierda", asegura.

En su opinión, la clave de este CIS es que dibuja "una situación donde nadie podría sumar lo suficiente para una mayoría parlamentaria", por lo que "no se puede tomar como una 'carrerita' de primero o segundo por unas décimas" ya que "la situación política es mucho más compleja" y la opción mayoritaria es aquella que no se define".

En cuanto a la mala puntuación que en el mismo barómetro dan los votantes socialistas a la labor del partido en la oposición, Ábalos dice que toman "nota", pero "la complejidad del momento es la que es".