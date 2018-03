Ábalos dice que en el PSOE y en el PSPV no sabían nada de la supuesta financiación ilegal del PSPV en 2007

Según ha adelantado esta mañana El Mundo, la juez instructora ha repartido la causa contra la presunta financiación ilegal entre dos juzgados de Madrid, uno de Gandía (Valencia) y otro de Benidorm (Alicante). Ábalos ha garantizado que solo conoce la información que ha dado este diario, al igual que su homólogo del PSPV, José Muñoz, con quien se ha puesto en contacto al conocer la noticia.

Ábalos ha celebrado que "de modo prudente" el PSPV haya abierto un expediente informativo y ha dicho que la formación está a la espera de recabar información porque "no sabe nada". Ábalos, que procede de la Federación Valenciana del PSOE, ha insistido en que no tenía "ni idea" de esta información y ha añadido que "tampoco tenía por qué tenerla" ya que en aquella época no asumía "responsabilidades en ese nivel".

"ESTARÍA BUENO QUE LO SUPIERA Y NO LO HUBIERA DENUNCIADO"

"Estaría bueno que lo supiera y no lo hubiera denunciado", ha afirmado el diputado socialista, quien ha apuntado, eso sí, que en el caso de que se confirmen las irregularidades no cabe decir "si son propias o ajenas".

Asimismo, ha asegurado que no entiende por qué no se presentó esta información en el momento en el que se tuvo constancia de ella y por qué no fue "capaz" de denunciar la Fiscalía en 2016. "No acabo de entender esta demora en dar conocimiento de estas irregularidades en el supuesto de que las haya habido", ha insistido.