Ábalos (PSOE) dice que el PSC es el único "dique institucional" de respeto a la ley y la democracia en Cataluña

Así lo ha manifestado este sábado durante su intervención en la inauguración del decimotercer Congreso Regional del PSOE de Canarias que se celebra en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, en Gran Canaria.

En este sentido, Ábalos rechazó a aquellos partidos que no definen su postura sobre el 1-O y a los políticos que les encanta "quedar bien siempre". "¿Están por el referéndum o no están?, ¿están por la unidad de España o no están?... No me parece bien que unos digan que están en contra de la independencia pero que quieren un referéndum ilegal".

Por su parte, el socialista indicó que la situación en Cataluña es "más seria" de lo que algunos puedan pensar porque no sólo está en juego una disputa de poder político, que también, sino que los costes del conflicto se están dando en la convivencia en la propia CC.AA. "Y eso no se arregla fácilmente", opinó.

EL PSOE BUSCA CAUCES FRENTE A LOS "FUNDAMENTALISMOS"

"Hay un problema de convivencia y de fundamentalismos --apostilló--, y el PSOE ha hecho como siempre: intentar mantener el diálogo y buscar cauces. Claro que eso genera incomprensión, pero es que es la única vía".

Recordó aquí que España "sabe mucho" de enfrentamientos y no se olvidó de que "de convivencia y de diálogo solo son 40 años de experiencia", por lo que abogó por apostar por el entendimiento.

Para Ábalos, la postura del PSOE es dejar que cada uno se sienta como quiera, reconocer la identidad singular de cada pueblo y que, al mismo tiempo, también se puedan sentir que pertenecen a un proyecto "más grande", que es el proyecto de España.

De igual modo, insistió en que los socialistas han planteado un espacio de diálogo en el Congreso de los Diputados para que el problema lo resuelvan los políticos. "Entre la aplicación de la Ley y la generación de idea está la labor política", dijo.

RESPALDO DEL PSOE A LOS ALCALDES SOCIALISTAS CATALANES

El secretario de Organización no se olvidó de los 122 alcaldes del PSC en Cataluña, a quienes les mandó todo su apoyo y su reconocimiento por estar al lado de la Ley.

"Mandar un mensaje de apoyo y de reconocimiento --comentó-- a los compañeros de Cataluña, que están manteniendo una opinión valiente y representando el único nivel institucional que respeta la Ley en nuestro país".

También hizo especial hincapié en que los socialistas son la segunda fuerza política municipal en Cataluña tras del PDCat con 122 Alcaldías, entendiendo que "hoy por hoy" el PSOE es el único "dique institucional" de respeto a la ley y a la democracia a nivel institucional.

"CAMPAÑA DE ACOSO, HOSTIGAMIENTO E INSULTO" HACIA LOS ALCALDES

"Los demás podrán decir lo que quieran. Es muy fácil hablar a veces pero cuando hay que dar la cara hay que agradecer el valor que se pone, y lo digo por la campaña de acoso, hostigamiento y de insulto que a veces algunos supuestos izquierdistas, progresistas o demócratas van lanzando frente a personas que invocan la ley y la democracia", expresó.

Finalmente, Ábalos declaró que "no hay democracia fuera del juego legal, que no es sino el pacto de convivencia que todos nos hemos establecido". "Así que cuando alguien se salta el pacto de convivencia no puede reclamar ningún tipo de democracia ni de convivencia alguna", concluyó.