Ábalos dice al PP que "es inaudito tener un proyecto nacional estando ausente de partes de España"

El ministro de Fomento en funciones y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado que "apreciando y queriendo a este país, es como se puede tener un proyecto común entre todos", pero ha resaltado que "ignorándolo, despreciándolo, no hay proyecto común". Por ello, cree que el PP es "irrelevante en Cataluña, con una sola diputada, e inexistentes en Euskadi". "Se lo tienen que hacer ver, porque es inaudito tener un proyecto nacional estando ausente de partes del territorio nacional", ha dicho.

En su opinión, cuando el partido que lidera Pablo Casado haga esa reflexión, "entonces, tendrán algo que ofrecer al pueblo español. Mientras tanto, ahora mismo solo tienen que ofrecer su desesperación personal y política de sobrevivir".

Ábalos ha realizado estas afirmaciones en un acto electoral en Errenteria, en el que ha participado junto a la candidata al Parlamento Europeo, Eider Gardiazabal, al candidato a diputado general de Guipúzcoa, Denis Itxaso, y al aspirante socialista a la Alcaldía, José Ángel Rodríguez.

En su discurso, el dirigente socialista ha asegurado que la "gran obra política en España" del PSOE, además de la "modernización", ha sido "siempre la cohesión social, que es contar con todos, hacer sentir a todos de un proyecto nacional, colectivo, respetando y reafirmando la identidad plural. Esa es la riqueza de España, seguir juntos desde nuestra diferencia".

De este modo, ha insistido en que la diferencia de los socialistas con los populares "es que nosotros tenemos un proyecto político para España y ellos van buscando un proyecto que les permita existir y por eso de venir con petulancia a decir 'cuando yo sea presidente', han pasado a disputarse ser líder de la oposición. Ahora es la pedrea".

"Unos con sus primarias para ver quién lidera la derecha española, y los independentistas a ver quién lidera el espacio soberanista, que sigan en sus juegos a ver quién es el ganador de su liga, pero nosotros les pedimos que, si tanto aman España, piensen en España y se dediquen a solucionar sus problemas", ha asegurado.

El ministro de Fomento en funciones ha recordado a los "perdedores desesperados" que ven "una oportunidad" en estas elecciones que "esto no es una segunda vuelta", sino "otra elección que no es menor, la de los alcaldes".

Tras felicitarse por la respuesta dada en las urnas por los ciudadanos el pasado 28 de abril, que entendieron que "la democracia en España estaba amenazada abiertamente", Ábalos ha señalado que lo que diferencia a los socialistas es que "tenemos nuestras ideas y las defendemos, pero no tratamos de imponerlas sobre nadie, buscamos el acuerdo y no tratamos de someter ni vamos con superioridad moral".

"No es importante lo que pensamos sino lo que hacemos", ha asegurado, al tiempo que ha considerado que el PSOE es "un proyecto útil, frente a otros que son inútiles y hasta contraproducentes porque provocan frustración". De este modo, ha subrayado que la democracia "se legitima con justicia social", pero ésta "cuesta dinero, obliga a redistribuir" y ello, según ha dicho, no le gusta a la derecha para la que "nunca es posible tener política social, nunca es el momento".

Por otro lado, ha criticado la actuación de PP y Ciudadanos, así como la de los nacionalistas catalanes en la designación de la presidencia del Senado. En ese sentido, ha denunciado que tanto el Partido Popular como la formación naranja han querido que "sufran los socialistas, se han puesto de perfil. Saben que es un atropello y lo han permitido", y ha criticado que, "a la hora de la verdad, siempre coinciden".

Ábalos ha insistido en que el PP representa "un proyecto político agotado y descompuesto por la corrupción y todavía no han reflexionado sobre por qué perdieron el Gobierno y las elecciones". Según ha dicho, "la división es consecuencia de la fragmentación de un proyecto político en descomposición que, además, estaba agrupando todo lo que una democracia madura no puede representar, que es tener toda la nostalgia del franquismo con otros sectores".

"Esta es su gran oportunidad, que la derecha en España juegue con limpieza y transparencia, alejados de la corrupción, que jueguen a ser democráticos de verdad y se desprendan de toda la nostalgia del franquismo y de la época del terror".

EUROPA Y GUIPÚZCOA

Eider Gardiazabal, por su lado, se ha mostrado convencida de que "la España y la Europa de hoy no serían así sin la contribución de los socialistas". En esa línea, ha destacado que "desde 2009 hemos resistido a la crisis y a los que quieren acabar con el proyecto europeo" y se ha preguntado si "alguien se cree que Euskadi o España pueden sobrevivir solas". "La respuesta es que no, y es Europa", ha añadido.

A su juicio, "la democracia es un acto de deliberación colectiva, que pregunten en el caso del Brexit o en Andalucía si es importante o no ir a votar". De este modo, se ha mostrado convencida de que "la UE no se construye sola y no podemos perder la oportunidad de decidir" y que, además, es "la única respuesta a nuestros problemas y de enfrentar los retos globales" porque "no está tan lejos, que se lo pregunten a los arrantzales, a los baserritarras, a los jóvenes, o a las empresas".

Por su parte, Denis Itxaso ha destacado que Errenteria "ha sabido profundizar en la cohesión social y resistir a los embates del terrorismo" y se ha mostrado "orgulloso del legado" socialista de "transformación y convivencia, de desarrollo económico". "El PSE-EE ha demostrando en Errenteria que, aun estando en la oposición, nos hemos comprometido como nadie por el desarrollo del municipio", ha destacado.

En ese sentido, ha manifestado que "frente a quienes dicen que hay un empate técnico y pugnas irreales, solo hay dos opciones: o continúa Bildu o volvemos los socialistas a la alcaldía". "Sabemos que Podemos ha tenido cierto predicamento en este municipio, respetamos a quienes han confiado en ellos, pero ¿para qué ha servido? para apuntalar a EH Bildu, votar a Podemos es regalar las alcaldías a EH Bildu", ha enfatizado.

Finalmente, ha manifestado que Guipúzcoa ha abierto una nueva etapa en estos cuatro años "dejando atrás crispación, enfrentamiento y parálisis", y ha apostado por "consolidar esta nueva etapa". "Pero somos ambiciosos y merecemos dotarle de más ritmo, necesita un diputado general fuerte y Markel Olano no lo es, no está ofreciendo capacidad, certeza y fortaleza para defender los intereses de Guipúzcoa", ha agregado.

Finalmente, José Ángel Rodríguez, que ha tenido palabras de recuerdo para Alfredo Pérez Rubalcaba, ha mostrado su solidaridad con la sede socialista de Lasarte-Oria atacada este pasado jueves. En esa línea, ha subrayado que "la convivencia es muy frágil pero estamos trabajando por ella".

En ese sentido, ha explicado que le ha recriminado al alcalde de Errenteria, Julen Mendoza (EH Bildu), que "nadie de la izquierda abertzale haya dicho nada" sobre este acto violento y le ha advertido de que "si quieren trabajar con nosotros, la convivencia tendrán que demostrarla".