Ábalos dice que acción de Gobierno hacia los presos de independestismo no se verá "condicionada" por Iglesias

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado que la acción del Ejecutivo central no se verá "condicionada para nada" por la postura del líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre los presos del independentismo porque éste "no actúa en nombre del Gobierno". "Nuestra posición es bien conocida, es otra", ha dicho.

Así ha respondido este sábado el ministro al ser cuestionado acerca de si el Gobierno iba a hacer los "gestos" hacia los presos del independestimo tal y como le ha pedido Iglesias a Pedro Sánchez tras reunirse en la cárcel con el líder de ERC, Oriol Junqueras.

"Aquí cada uno hace lo que cree que debe hacer", ha afirmado el ministro, que ha señalado que Iglesias está actuando de acuerdo con la acción política de su partido, Podemos, "pero no actúa en nombre del Gobierno". "Es libre de hacer lo que crea conveniente. Nosotros como Gobierno tenemos otra responsabilidad que no está condicionada para nada por esta situación que usted me está diciendo", ha dicho.

Ábalos ha realizado estas declaraciones antes de participar en Santander en el Global Youth Leadership Forum.