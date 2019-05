Ábalos apuesta por un Gobierno del PSOE en solitario: "Con Podemos nos gustaría tener un acuerdo programático"

En declaraciones a los medios de comunicación en la manifestación por el Día Del Trabajador, Ábalos ha explicado que la intención del PSOE es mantener un Gobierno "como el que tenemos", es decir, un gobierno en solitario "y con personalidad" después de ser la fuerza más votada el pasado domingo. "Siendo la primera fuerza se nos debe respetar tener un gobierno socialista", ha destacado.

Sin embargo, ha asegurado que el Ejecutivo va a iniciar una ronda de contactos con PP, Ciudadanos y Unidas Podemos porque "hay voluntad" de "entenderse y llegar a acuerdos". Entre las tres fuerzas con las que se va a reunir el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la próxima semana, Ábalos ha confesado que la "preferencia" es acordar con la formación de Iglesias puesto que existe "una experiencia previa".

"Es lógico pensar que con Unidas Podemos podemos tener acuerdos con carácter programático. Es fácil para llegar a acuerdos", ha resaltado el ministro de Fomento para después señalar que las declaraciones del secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en las que dice que es "imprescindible" que su formación entre en el Gobierno, son "una apreciación subjetiva".

En cuanto a las negociaciones con Ciudadanos, Ábalos ha recalcado que con la formación naranja "no se dan las condiciones" para conseguirlas ya que la actitud del partido de Rivera es "que no ha entendido que ha habido unas elecciones y no han entrado en la fase de reflexión".

Preguntado por si Sánchez se va a reunir con el líder de Vox, Santiago Abascal, ha recalcado que "no es el momento" porque al Partido Socialista no le parece "una fuerza para iniciar conversaciones para entendimiento institucional".

Aún así, Ábalos ha insistido que tras las reuniones de la próxima semana espera encontrar "un parlamento muy plural, más plural que nunca". "Con cinco formaciones de carácter nacional que hacen necesario hablar y entenderse e incluso de plantear acuerdos con diferentes actores en cada caso", ha añadido.