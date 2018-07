Ábalos dice que España es "un proyecto político, no es algo racial o cultural" y que apuestan por la diversidad

En la clausura de la Summer Camp de los jóvenes socialistas europeos en Rota (Cádiz), Ábalos ha defendido que son "un Gobierno por la dignidad de este país, que ha abierto puertas y ventanas, ha quitado la resignación de tener un administrador --como presidente del Gobierno-- y que ha despejado el fatalismo y surgen las posibilidades".

Así, ha manifestado que "es verdad que no ganamos las elecciones, pero también que un gobierno fue revocado por una sentencia de la Audiencia Nacional". "Por eso está este Gobierno, por la dignidad de esta país, no por apaños, amaños ni conspiraciones como dice la derecha", ha afirmado el secretario de Organización del PSOE, que ha añadido que "lo que estaba en cuestión era la naturaleza clientelar y corrupta de la que no era capaz de responder el Gobierno". "No teníamos nada que ofrecer, ni lo ofrecimos. Nacimos por una cuestión de dignidad", ha añadido.

Ábalos ha asegurado que "la dignidad es toda una bandera" del PSOE "y tenemos que restaurar derechos mermados". A juicio del dirigente socialista, "la reacción de la gente tan positiva es porque hemos despejado el fatalismo, porque surgen las posibilidades, la política".

"La sociedad se ha visto reflejada, como si hubiera entrado el siglo XXI, porque hay un Gobierno y no un administrador", ha manifestado Ábalos, que ha criticado que con el anterior Gobierno "no había proyecto de futuro".

Ábalos, ante un público joven y de diferentes nacionalidades europeas, ha afirmado que "lo que toca ahora es defender Europa". Así, ha recordado que Lula decía que "toca defender a Europa todos porque es un patrimonio de la humanidad".

"Hemos construido el mayor espacio de libertad, la mayor reserva de la civilización", ha defendido el dirigente socialista, que ha señalado que Europa "nació paralela a la idea de nunca más fascismos".

Por eso, ha advertido de que "hay toda una campaña para limitar Europa. Tenemos adversarios dentro y fuera" y ha señalado como tal a "los populismos, la ultraderecha y los nacionalismos, que quieren poner fronteras, que buscan espacios raciales".

En este sentido, el líder socialista ha manifestado que "España es un proyecto político, no es algo racial o cultural, y en eso estamos trabajando". "Nuestra apuesta es la diversidad y la democracia".