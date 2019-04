Ábalos: "España no puede pasar de un bipartidismo imperfecto a un multipartidismo caótico"

Ábalos ha comenzado su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, lanzando un mensaje sobre la importancia de las elecciones del 28 de abril, en las que están en juego, más allá de cuestiones concretas o programas electorales, la propia democracia y la convivencia en España, ha apuntado.

Ha subrayado que en Fomento, por ejemplo, hay proyectos estratégicos que requieren "estabilidad, seguridad y certidumbre", además de "madurez" y un "clima de entendimiento" porque sobreviven a un mandato. Por ello, ha criticado las "obstrucciones incomprensibles" a las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante estos 10 meses, con el PP contra el Real Decreto sobre la estiba o el plan de contingencia ante el Brexit.

El socialista ha indicado que no había detrás de esas decisiones partidismo o ideología, sino solo "boicot a costa de los intereses del país y eso no es patriotismo lo llamen como le llamen y hagan las manifestaciones que hagan, no hay bandera que cubra tanta vergüenza y tanta irresponsabilidad", ya que "con las cosas de comer no se juega".

También ha pedido que no se usen como excusa "los malos augurios" económicos que "parecen deseos" para no hacer política social o sacar adelante la "agenda oculta, que es lo que uno pretende pero piensa que queda mal", en alusión a la rebaja del salario mínimo.

En este contexto, ha destacado como fundamental el reconocimiento y respeto a los iguales en el campo político, ver en ellos un interlocutor válido y "confiable", por lo que ha hecho un llamamiento "al entendimiento, a reivindicar el civismo, a la buena educación compatible con la pasión, a la moderación, a la centralidad, al entendimiento y al acuerdo".

Si ese "juego limpio y mesura", bases democráticas, son "zarandeadas irresponsablemente" por tacticismo o para que no te adelanten los competidores, "que a veces son los más amigos", la democracia "se resiente y descarrila", y con ella lo hace la convivencia.

CRITICA EL LENGUAJE "MÁS DEPLORABLE" POR "UN TITULAR"

Ábalos ha apuntado que "algo grave está sucediendo" cuando dirigentes jóvenes de otros partidos "con formación superior" son "incapaces de mantener un mínimo respeto institucional" y trasladan a los parlamentos "el lenguaje más deplorable, propio de las redes sociales por un titular, por un minuto de gloria".

Tras preguntarse "dónde está el límite", ha recordado las palabras del líder del PP, Pablo Casado, sobre las "manos manchadas de sangre" de Sánchez y ha alertado de la gravedad de empezar a pasar por alto esto, en tanto que supone "degradar la democracia". "Si uno dice esto ya no es qué puede decir después, es que igual ya no hay nada que hablar", ha señalado.

Además, ha afirmado que puede entender que "algún hoolingan de la política", que los hay "en todas partes", haga este tipo de manifestaciones, pero no el número uno de un partido como el PP. Este tipo de cuestiones, ha asegurado el socialista, "deterioran tanto la normalidad institucional que decantan al fracaso cualquier proyecto cuya viabilidad dependa de la capacidad de los partidos para entenderse".

EL PSOE COMO ESPACIO DE CENTRALIDAD

Así, ha reivindicado al PSOE como "una de las apuestas más jóvenes más nuevas", pese a sus 140 años de historia, siendo la opción "más transversal, menos ideológica, más útil para abordar con garantías los retos venideros y los pactos postelectorales". Ábalos ha señalado que ha ocupado ese espacio de centralidad "por ambición o por abandono del rival" pese a esos "nuevos que venían a reivindicarla".

Ha admitido que las campañas electorales cada vez influyen más en los ciudadanos y ha señalado que la alternativa al PSOE es "muy caótica" y está en una derecha "fragmentada" que tiene que vivir ese proceso como se pasa una gripe "que se tiene que ir sola, en reposo, con calma, hay que pasarla", pero ha advertido de que "no la va a superar por que haga una alianza de tres" que, a su juicio, no es sostenible. "Las peores alianzas son entre parecidos, lo que funciona es la complementariedad, entre iguales o similares no funcionan", ha dicho.

Tras criticar a quienes "tratan de silenciar la libertad de expresión cuando paralelamente la disfrutan", ha reivindicado el conocimiento de la historia para afrontar el futuro y ha advertido que "no se puede reivindicar el espíritu de la Transición y al mismo tiempo usar la Carta Magna como mazo ni tampoco asuntos de Estado para menoscabar la acción de gobierno".

A su juicio, "la política basada en azotar el miedo es una estafa a los ciudadanos, un atropello a la democracia que solo consigue polarizar la sociedad, sembrar el radicalismo y enfrentar a los territorios".

CORREDOR, AP7 Y TAXIS

Ábalos ha tenido también palabras de elogio para el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que supo "devolver el autoestima y la normalidad a una sociedad valenciana hastiada", y ha reiterado en clave valenciana la apuesta del Gobierno por el Corredor Mediterráneo pese a las críticas de que se esté licitando "por electoralismo" y en 2021 las obras de la frontera francesa hasta Murcia estarán concluidas "al ritmo de ahora".

También, ante la pregunta de si piensa establecer un peaje de mantenimiento de la AP7 cuando quede liberada a finales de año, ha indicado que no pero ha reflexionado sobre la necesidad de "buscar una fórmula de sostenibilidad" como tienen otras infraestructuras para la conservación y mantenimiento, pero una "respuesta conjunta, que nadie imponga, que nadie intente sacar rédito, que nadie se victimice, sino un acuerdo nacional". La red de carreteras no ha dejado de crecer incluso en crisis, ha dicho, y vía presupuestos no podrá ni este gobierno ni otro.

Asimismo, ha valorado la aprobación con el voto a favor del PP del decreto valenciano sobre VTC y ha indicado que cree que Uber no abandonará España porque son negocios fundamentados en plataformas digitales, no en movilidad.