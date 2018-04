Ábalos, sobre el máster de Cifuentes: "Si esto es lo que parece, Cs tendrá que denunciar el acuerdo" de investidura

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado que si se confirman las irregularidades en el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, Ciudadanos (Cs) debería denunciar el incumplimiento de su acuerdo de investidura con el PP de Madrid, antes de que ninguna formación plantee una moción de censura.

En una entrevista con Europa Press, el diputado socialista ha afirmado que desde el PSOE no renuncian "a nada que suponga que los responsables públicos asuman su responsabilidad", pero ha llamado a no adelantarse "a la responsabilidad de otros".

Ha defendido que antes de que un partido lidere una moción de censura contra el Ejecutivo de Cifuentes en la Asamblea de Madrid, "hay que apelar" a la responsabilidad de la presidenta y a la de "sus socios" --en referencia a Cs--, con los que firmó un pacto de regeneración democrática para la investidura de Cifuentes en el que figura que si alguien miente sobre su currículum, debe dimitir.

"Esto es un acuerdo entre ellos. Lo que tienen que hacer es respetarlo, ambos. Uno, cumpliéndolo; y el que queda lesionado por incumplimiento tiene que denunciarlo", ha insistido.

VIENE "MAL" UNA PRESIDENTA "QUE MIENTE"

Ábalos ha rechazado tener "una visión oportunista" sobre este tema, con cálculos de si les vendría bien que su portavoz en la Cámara regional, Ángel Gabilondo, gobernase antes de las próximas elecciones autonómicas de 2019. "Lo que nos viene muy mal es que nos pueda gobernar alguien que ha falseado su currículum, que miente y que firma acuerdos que no cumple", ha contrapuesto.

Aunque ha aseverado que el PSOE no "podría soportar" un gobierno así, ha instado a actuar con "mucha prudencia y paciencia" y esperar a la comparecencia de la presidenta autonómica en la Asamblea, el próximo miércoles, para ver "qué puede aportar".

Sobre la polémica por el hecho de que aún no haya aparecido su Trabajo de Fin de Máster --una de las dos asignaturas de las que supuestamente cambió la nota irregularmente una funcionaria tras aparecer como 'no presentada'--, Ábalos ha dicho que de ser verdad que Cifuentes no encuentra su TFM "no lo tenía mucha estima".

"Lo peor sería que no lo hubiese entregado, eso es una posibilidad", ha añadido el secretario de Organización socialista, quien ha tachado de "muy peregrinas" las "excusas" dadas hasta el momento por la presidenta de la Comunidad de Madrid y le ha pedido "esmerarse más" en convencer con sus explicaciones.

"IGUAL LO QUEMÓ EN LA HOGUERA DE SAN JUAN"

"Yo he llegado a escuchar que ha tenido mudanzas, bueno. Igual lo quemó en la hoguera de San Juan para tirar las cosas pasadas", ha ironizado, y ha sentenciado que hay "muchos elementos" que hacen pensar que "la cosa no está clara".

El parlamentario del PSOE ha recordado que Cs fue quien determinó la investidura de Cifuentes y que bien podría haber aupado a la Presidencia de la Comunidad a Gabilondo en su lugar, algo por lo que entiende que la formación naranja tiene "responsabilidad" en este asunto.

Respecto a la postura del PSOE, ha afirmado que ya ha pedido explicaciones públicas, "dando la cara, no mandando un mensaje ni en vídeo", y ha criticado a Cifuentes por haber "eludido" sus peticiones y anunciar una querella contra los periodistas que sacaron a la luz la supuesta falsificación de su máster. "Querella que, por cierto, me dicen que no se ha presentado", ha agregado Ábalos.