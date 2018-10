Ábalos presume de haber recibido a las víctimas de Angrois: "Compartimos su sentimiento y no encubrimos a nadie"

"Nos estamos dejando la piel en este Gobierno. Tenemos muchas razones para hacerlo. Soy el primer ministro que recibe a afectados por desahucios y a las víctimas de Angrois. Escuchamos, compartimos su sentimiento y no encubrimos a nadie", ha destacado.

En este sentido, ha concretado que, "al llegar" al Gobierno, el PSOE se encontró "demandas, insatisfacción y desconfianza por la palabrería y la falta de compromiso anterior". "No hace falta engañar, hay que ponerse en el lugar de la gente que quiere que haya Gobierno. Esto da resultado", ha apostillado.

En relación a la oposición, Ábalos ha apuntado que al Partido Popular "no le importa" el Gobierno "porque no responde a sus intereses", mientras que "las víctimas sí necesitan un Gobierno que los ampare". "Esa es la apuesta que tenemos que hacer", ha apostillado.

"No penséis que esto es el PP o Ciudadanos; ellos no tienen capacidad para decidir estrategia ninguna. El PP no tiene proyecto, solo un trauma. Hace ruido para que no se hable de lo importante: de políticas de solidaridad. No quieren reconocer a este Gobierno", ha subrayado el ministro de Fomento.

EL PSOE "NO ESTÁ PARA DEFENDERSE"

En esta misma línea, ha recordado que esta situación la vivieron anteriormente los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, ya que "molesta" que el PSOE no se sienta afectado cuando el objetivo del PP es "hacer daño"

"En eso, no hay que perder ni un minuto, no les gusta que la izquierda gobierne, molesta si el PSOE hace lo que tiene que hacer. Eso oculta hablar de políticas y de los problemas y soluciones de la gente y no hablar de Rodrigo Rato. Han entrado en ansiedad", ha diagnosticado el ministro.

Con todo, ha advertido a los militantes que la formación socialista "no está para defenderse" ni "hablar de sí mismos", sino "para hacer política".

Finalmente, Ábalos ha destacado que, "con la moción de censura", la gente "respiró" porque "se acababa la etapa de un Gobierno que nadie quiso y que se impuso por la presión de quien no da la cara". "La gente sintió que España dejaba de estar bloqueada y la política era posible. El país estaba cansado de la imposición de Rajoy", ha concluido.