AZNAR MANTIENE QUE APOYAR LA GUERRA DE IRAQ FUE UN ACIERTO

- Cree que los terroristas del 11-M "sabían lo que tenían que hacer" para provocar que el PP perdiera las elecciones. El expresidente del Gobierno José María Aznar sigue pensando casi tres lustros después de la guerra de Iraq y de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid que apoyar la intervención militar de Estados Unidos y Gran Bretaña contra Sadam Hussein fue en beneficio del "interés nacional de España" y que los terroristas de los trenes de Atocha "sabían lo que tenían que hacer" para provocar que el PP perdiera las elecciones generales.

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Servimedia, Aznar se mantuvo firme en la convicción de que fue adecuado invadir Iraq en 2003 para derrocar a Sadam Hussein bajo el convencimiento de que estaba fabricando armas de destrucción masiva. "Hubo errores de inteligencia", admitió sobre el que fue el principal argumento para entrar en aquel país.

"No voy a pedir disculpas por defender el interés nacional de España, que pasaba por no dejar a los EEUU solos y no abandonar la política atlántica. Me acompañaron en esa decisión 18 países", argumentó.

Aznar destacó que "en este momento no hay armas pero no hay dictador" en Iraq y se ratificó en que George W. Bush hizo bien en actuar con el respaldo de otros países como Gran Bretaña y España, que publicitaron aquella unión con una rueda de prensa conjunta en Las Azores, con el argumento de que "a veces los costes de la intervención son unos y los costes de la no intervención son mayores".

Reconoció que "a veces la política no es perfecta", pero "hay no decisiones que provocan efectos desvastadores" que pueden ser mayores que cuando se actúa. Separó la amenaza actual del terrorismo internacional de aquella guerra de Iraq porque, por ejemplo, los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York fueron en 2001.

Sobre los atentados terroristas del 11-M, aseguró que no modifica "ni una letra ni una palabra" de lo que dijo en 2004 al comparecer en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados y afirmar que los terroristas que habían asesinado a 192 personas en Madrid no estaban en desiertos lejanos ni en montañas remotas.

"Sigo pensando que los terroristas del 11-M sabían bien lo que querían hacer", dijo. "Lo que digo es que sabían lo que tenían que hacer y lo hicieron". No obstante, admitió que los autores fueron los que murieron suicidados en un piso de Leganés y fueron condenados por la Audiencia Nacional, como estableció una sentencia judicial. "Estaban aquí porque lo hicieron aquí", comentó.

