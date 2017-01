(AVANCE) PEDRO SÁNCHEZ OPTARÁ DE NUEVO A SER LÍDER DEL PSOE

Google Plus

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez dijo este sábado que será un “orgullo” volver a ser líder socialista y anunció desde Dos Hermanas (Sevilla) que se presentará a las elecciones primarias a la Secretaría General.



Ante cientos de militantes que le aclamaban, Sánchez despejó la incógnita y anunció que daba el paso de presentarse a las primarias para recuperar el liderazgo del PSOE que dejó con su dimisión el 1 de octubre.

“Muchos me pedís que sea vuestro candidato, no soy un político que se esconda, ni que ande con rodeos”, aseveró. “Será un honor liderar vuestro proyecto colectivo”.

Y dijo que ahora tiene “más experiencia” y está con “más fuerzas y ganas” para volver a ser secretario general del PSOE.

