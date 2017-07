(AVANCE) EL PSOE ACCEDE A PEDIR CON PODEMOS LA COMPARECENCIA "URGENTE" DE RAJOY EN UN PLENO EXTRAORDINARIO

- Registra conjuntamente con Podemos esta iniciativa tras una conversación de Sánchez e Iglesias. Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidos Podemos han registrado esta mañana una petición conjunta para que se reúna la Diputación Permanente del Congreso en los próximos días, a fin de que se debata la celebración de un pleno extraordinario en el que comparezca el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras su declaración ante la Audiencia Nacional por el ‘caso Gürtel’, según fuentes parlamentarias.

De esta manera, el PSOE se suma a la propuesta que lanzó el secretario general de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, pese a que inicialmente los socialistas veían suficiente la comparecencia de Rajoy en la Comisión de investigación en el Congreso sobre las cuentas del Partido Popular, aprobada ya por todos los grupos y de la que todavía no hay fecha.

Fuentes de Ferraz indicaron que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, acordó esta mañana con Iglesias la solicitud de la comparecencia “urgente” de Rajoy en el Pleno del Congreso “para explicar por qué no asume responsabilidades políticas por los casos de corrupción de su partido”.

Ayer, al término de la comparecencia como testigo de Rajoy, el secretario general del PSOE se limitó a decir que "el PSOE define sus estrategias como líder de la oposición", cuando se le cuestionó por la intención de Podemos de solicitar conjuntamente con los socialistas un Pleno extraordinario para que Rajoy comparezca en el Congreso.

No obstante, horas después, el secretario de organización del partido, José Luis Ábalos, abrió la puerta a aceptar la propuesta de Podemos, después de que desde Ferraz indicaran que no iban por ese camino porque la comparecencia de Rajoy en el Congreso ya estaba garantizada en la comisión de investigación, donde tiene obligación de decir la verdad.

Según Ferraz, las portavoces parlamentarias de ambos partidos, Irene Montero y Margarita Robles, serán quienes coordinen la gestión.

