(AVANCE) PATXI LÓPEZ SE PRESENTA PARA “RECONSTRUIR” AL PSOE Y “UNIR A TODOS” EN UN “MISMO PROYECTO”

-“No son tiempos de cálculos de poder si no de propuestas claras” para los militantes y los ciudadanos . El diputado por Vizcaya y ex presidente del Congreso y del Gobierno vasco, Patxi López, anunció este domingo que presenta su candidatura a la Secretaría General del PSOE “con fuerzas” para “reconstruir” el partido y “unir a todos” en un “mismo proyecto”.

López presentó su candidatura en la sede de la Fundación Diario Madrid con un discurso muy directo a la militancia y presentando un proyecto de partido de izquierdas. “Creo que la economía es un bien público y debe estar sujeto a las normas de la política”, afirmó.

“Volvamos a ponernos en pie, dando lo mejor de nosotros mismos para hacer del PSOE el partido que todos los progresista de España necesitan”, dijo.

Por ello, apostó por volver al socialismo “clásico”, en la lucha contra las desigualdades y a la libertad, y no ser solo el “analgésico” de las políticas de derechas. Sostuvo que el PSOE tiene que hacer una “defensa radical de sus posicionamientos”. Si bien, defendió que se alcancen acuerdos en políticas de Estado.

Su candidatura, dijo, “no es contra nadie, sino por un partido socialista unido e integrador” y, por tanto, no va a dar “ningún argumento” para que otro candidato se presente. De hecho, dejó claro que no habrá integración sino que habrá lucha hasta el final y votación.

En su exposición de más de una hora, López –que perteneció a la Ejecutiva que lideraba Pedro Sánchez y lo apoyó hasta el final- reconoció que le gustaría que el ex secretario general socialista se sumase a su proyecto.

Preguntado por la revisión actual en la relación PSOE y PSC, López dijo que le “parece bien” que hay esas conversaciones, pero subrayó que deben concluir con una propuesta porque donde se tiene que “definir y decidir” esa relación es el Congreso. “No corresponde tomar ninguna decisión antes del Congreso”.

Patxi López ya prepara para la semana que viene su primer acto como futuro candidato en su pueblo, en Portugalete (Vizcaya).

