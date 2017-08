(AVANCE) GÜRTEL. EL PSOE PIDE A SUS MILITANTES DONACIONES PARA “ECHAR A RAJOY”

Google Plus

El PSOE remitió este mediodía a sus militantes, incluidos sus diputados en el Congreso, correos electrónicos pidiendo donaciones para poder continuar haciendo la labor de oposición, “seguir creciendo y desalojar a Rajoy de la Moncloa”.

Al término del Pleno extraordinario en la Cámara Baja sobre la ‘trama Gürtel’ del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, diputados socialistas de la bancada del PSOE comenzaron a recibir pasadas las 15 horas correos a su cuenta personal del "psoe.es" en el que les pide dinero.

La “sorpresa”, según varias fuentes consultadas por Servimedia, que ha causado el texto, es similar a la “extrañeza” por esta comunicación. Máxime cuando se les pide pequeñas cantidades de dinero después de que, cada mes, algunos donan más de 400 euros a Ferraz.

Fuentes en Ferraz consultadas por Servimedia confirmaron que esta petición está enmarcada dentro de la campaña que han impulsado con motivo de la comparecencia de Rajoy.

El asunto del correo dice que “Rajoy ha comparecido gracias a ti”. Acompañado de una foto del presidente del Gobierno junto a los casos de corrupción del PP, se recuerda que ha tenido que comparecer en el pleno porque lo pidió el PSOE para que “contara en la sede de la soberanía nacional todo lo que calló ante el juez”. “Lo hemos hecho gracias a tu apoyo”.

La misiva empieza recordando que Rajoy fue el “primer presidente en activo en declarar en la Audiencia Nacional”, cuando fue de testigo en el juicio sobre la primera parte de Gürtel. “Lo hizo sobre la corrupción de su partido” pero “esa declaración fue sobreprotegido impropios y se escondió tras las togas para no contar la verdad. Increíble”.

Sin embargo, el PSOE cree que “ya no son casos aislados y podemos hablar del caso Partido Popular” porque “todo” ha sucedido “bajo la atenta mirada de Mariano Rajoy”. “Tras ello, continúa el texto, “pedimos que fuera al Congreso de los Diputados a contar todo lo que escondió en la Audiencia Nacional. Y aunque Ciudadanos quiso ser cooperador necesario en la opacidad del Partido Popular, lo hemos conseguido.

'GRACIAS A TÍ'

Y, tras estas palabras, el texto afirma que “gracias a afiliados como tú, podemos hacer una auténtica oposición de Estaña para que el mal gobierno del Partido Popular no quede impune. Gracias a tu apoyo estamos construyendo una mayoría progresista que acabe con el gobierno de este partido corrupto”.

“Sigue ayudándonos”, concluye, antes de pedir “hoy mismo una donación de 3 euros, 5 euros o 10 euros para que podamos seguir creciendo y desalojar a Rajoy de la Moncloa”, y lo acompaña con un link a la web del PSOE donde se pueden hacer esas donaciones.

“Tenemos que seguir luchando contra este Gobierno que abandona a los que menso tienen. Si estás harto de ver cómo la corrupción rodea al PP mientras las instituciones se desgastan, si quieres acabar con los recortes sociales mientras unos pocos se enriquecen, ayúdanos ahora”, concluye el mail ante de dar las “gracias” por la ayuda.

El correo, que finaliza con la firma del “PSOE. #somoslaizquierda” lleva parejo la información legal de que “este mensaje y sus archivos adjuntos se envían desde el sistema de correo de CEF-PSOE”.

