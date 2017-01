(AVANCE) FERNÁNDEZ (PSOE) PIDE A LOS CANDIDATOS “RESPETO” ENTRE ELLOS Y AL PARTIDO

- “Si hoy hacemos oposición unidos, mañana gobernaremos unidos”. El presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, pidió este sábado a los militantes que quieran optar a asumir el liderazgo de la formación que tenga “respeto” ente ellos, al partido y a los procedimientos porque es lo que se debe “trasladar a la gente”.

Fernández realizó un discurso en clave interna en la que ha sido su primera intervención ante el Comité Federal en calidad de presidente de la Gestora, en el que reconoció la "dura y áspera pugna política" que ha vivido y vive el partido.

Al final del mismo, pidió a los militantes que den el paso para optar a liderar el PSOE y que respeten a los ciudadanos para que la gente no vea que son alguien que les pide el voto cada equis años, sino que son un “conciudadano”. “Estamos aquí por ellos, para ellos”, remarcó.

“Estamos en la oposición pero eso es un lugar político en el que no hay victorias que celebrar, ni cargos que repartir” sino que lo “único” que hay que hacer es “trabajo, esfuerzo y tesón” y ahí, “si la hacemos unidos, si hoy hacemos oposición unidos, mañana gobernaremos unidos”.

Fernández hizo una férrea defensa de la abstención que adoptó el PSOE y permitió el Gobierno de Mariano Rajoy. Dijo que uno debe actuar “con la lealtad a uno mismo, a tu partido, a tus votantes y a tu país” y, cuando éstas entran en conflicto, siempre poner a tu país por encima de todo lo demás”.

En este sentido, dijo que sigue pensando que la abstención en la investidura de Mariano Rajoy fue la “menos mala” de las decisiones que tenían sobre la mesa porque desde que se conocieran los resultados de los comicios de junio “sabíamos todos lo que había que hacer”, que era dejar gobernar al PP, pero “lo que no sabíamos después es cómo ganar el congreso –del PSOE-, y eso hay que decirlo para no engañar a los votantes”.

Aunque negó tener una actitud de “queja”, el dirigente asturiano dijo que es consciente de que es el presidente de una dirección “provisional” pero señaló que “no debería cuestionarse esa dirección” aunque esa provisionalidad sea “indiscutible”. Además, dijo que “ser leal al partido es respetar las decisiones democráticas de sus órganos de decisión”.

Fernández, que se hizo cargo del partido tras la dimisión de Pedro Sánchez el 1 de octubre, ensalzó la “moderación” como su forma de actuación y el “diálogo”, de manera que defendió los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo, al tiempo que defendió que también se puede ir con los “sindicatos de la mano”.

Destacó que el PSOE es el único" partido que hoy tiene "un planteamiento alternativo a la derecha liberal, al nacionalismo identitario y al populismo radical".

El también presidente asturiano pidió que, en los meses que restan hasta la convocatoria oficial del Congreso, haya un debate profundo de ideas y de proyecto y no se haga con frases demagógicas y de “trazo gordo”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso