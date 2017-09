(AVANCE) CATALUÑA. SÁNCHEZ: “SIN LA LEY NO HAY SALIDA, SIN DIÁLOGO TAMPOCO”

Google Plus

- Mañana, como tarde, hablará con Rajoy para trasladarle propuesta de reforma del modelo territorial. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó este lunes que “sin la ley no hay salida” para el desafío soberanista en Cataluña pero advirtió de que “sin diálogo, tampoco”.

Sánchez compareció en rueda de prensa en Ferraz tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE que abordó la cuestión catalana de manera monográfica y que se había pospuesto por los atentados del pasado 17 de agosto.

Para Sánchez, este “órdago político” debe ser la principal “prioridad” política para este momento y, por ello, pidió que “todas las fuerzas políticas” se unan para “resolver desde el diálogo esta crisis en Cataluña".

Tras manifestar su total apoyo y “unidad” con el Estado, insistió en que “sólo con la Ley no basta” y hay que apostar por la política. “Todas las fuerzas deberíamos certificar en el Congreso nuestra disponibilidad para el diálogo”, dijo Sánchez.

En este sentido, remarcó que hay que “trabajar juntos para superar la apatía” que se asentó en la sociedad y abogó por un "diálogo constructivo".

Sánchez recordó que esta semana se quieren aprobar de “manera unilateral” en el Parlamento catalán leyes en pro del independentismo pero afirmó que, “en democracia, las vías unilaterales no existen”. Además, remarcó que la “convicción” del PSOE es “firme”, y “la solución se llama diálogo” y en el "principio" de la solución está la “palabra”.

