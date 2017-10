(AVANCE) CATALUÑA. SÁNCHEZ PIDE A RAJOY QUE “ESCONDA” A “PIRÓMANOS” COMO CASADO

Google Plus

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidió este lunes al presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, que “esconda a sus pirómanos”, ante la situación política actual en Cataluña.

Así empezó Sánchez su intervención en un acto organizado por el PSC en Barcelona, aludiendo a las palabras que hoy pronunció el vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, en las que auguró al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el mismo final que a Lluís Companys, que proclamó la República catalana en 1934 y fue detenido.

Sánchez hizo “dos peticiones”, una a Rajoy y otra al presidente del Govern catalán, Carles Puigdemont. Tras escuchar a Casado, el líder del PSOE pidió a Rajoy que “esconda a sus pirómanos”. Mientras que al presidente Puigdemont le instó a que retire la declaración unilateral de independencia, que vuelva a la legalidad, a la democracia para que “dialoguemos y pactemos”, si es que “de verdad” quiere a Cataluña.

Horas antes de esta intervención, Sánchez hizo referencia a las palabras de Casado en un mensaje de Twitter. "Hoy más que nunca necesitamos de política responsable y de políticos responsables. Hay palabras y actitudes que no construyen nada", señaló en su perfil oficial.

El líder del PSOE hizo esta valoración por unas declaraciones de Casado en las que el dirigente popular advertía a Puigdemont y a sus socios de que la “deriva suicida” no les va a salir “gratis” y acabarán “muy mal”. “Esperemos que mañana no se declare nada porque a lo mejor el que lo declara acaba como el que lo declaró hace 83 años”, dijo refiriéndose a Lluis Companys, que proclamó la República catalana y posteriormente fue detenido.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso