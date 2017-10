(AVANCE) CATALUÑA. RAJOY DICE QUE HA LLEGADO LA HORA DE “PONER FIN A ESTE DESGARRO”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó este miércoles que ha llegado la hora de “poner fin” al “desgarro” que está viviendo Cataluña y actuar “con serenidad y con prudencia” una vez la realidad “ha desmontado de un plumazo todas las falsedades sobre las que se había cimentado el mito de una independencia de cuento de hadas”.

Así lo expresó en su comparecencia a petición propia ante el Pleno del Congreso de los Diputados, después de haber iniciado esta mañana el procedimiento legal previsto en el artículo 155 de la Constitución española al requerir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que cumpla con las obligaciones que le impone la ley y confirme “si ha declarado la independencia de Cataluña”.

“España no se va a romper mientras no lo decidan así sus ciudadanos”, sentenció Rajoy, al tiempo que alertó de que “no es posible aceptar, bajo la apariencia de un diálogo equívoco, la imposición unilateral de puntos de vistan que se saben imposibles de aceptar por una de las partes”.

Por ello, adujo que “no hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia o la ilegalidad”. La independencia, advirtió el presidente, “no es pacífica, no es gratuita, no será reconocida por Europa y ahora todo el mundo sabe que tiene costes y muy elevados”.

