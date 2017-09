(AVANCE) CATALUÑA. RAJOY: “YO NO SOY EL CULPABLE DE TODO”

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, negó este martes ante el PDECat, el partido de Carles Puigdemont, tener “la culpa” del creciente pulso independentista y reafirmó que volvería a negarse una y otra vez a apoyar cualquier suerte de referéndum independentista.

Así se pronunció en la primera sesión de control al Gobierno en el Senado tras el parón estival, en respuesta al parlamentario del PDECat Josep Lluís Cleríes, que le preguntó si “es consciente de que su actitud, radicalmente contraria a dialogar y admitir las razones que han llevado a un 80% de los catalanes a querer votar y decidir sobre su futuro político, ha provocado la mayor crisis institucional de España”.

El jefe del Ejecutivo denunció la estrategia del independentismo catalán, basada en “liquidar la legalidad en unas horas” y “atentar contra los derechos de todos”. “¡Y ahora amenazan a los alcaldes que están en contra de sus planteamientos, como hizo ayer Puigdemont!”, dijo tras escuchar las quejas de Cleríes, que le acusó de querer “decidir por todos” los catalanes y de carecer de voluntad de diálogo político.

“Yo no soy el culpable de todo”, afirmó con vehemencia Rajoy, para acto seguido explicar que sus dos decisiones más importantes sobre Cataluña han sido negarse a aceptar la convocatoria de un referéndum que busca liquidar la soberanía nacional y trabajar para que no quebrara la Generalitat de Cataluña.

Rajoy indicó que “volvería a tomar en cualquier circunstancia que se le volviera a plantear” la misma decisión con respecto a una consulta secesionista, porque “así lo dice la Constitución, las leyes y el sentido común”. Igualmente, recordó que su segundo cometido ha sido “intentar que cinco años sin hacer nada en el Gobierno de Cataluña no perjudicase a los ciudadanos”.

