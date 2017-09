(AVANCE) CATALUÑA EL PSOE PIDE A PODEMOS NO “ENREDAR CON CONFRONTACIONES" CUANDO “TOCA ESTAR UNIDOS”

El PSOE dijo este lunes que "convendría que no nos saliéramos de lo que nos preocupa en este momento" y pidió a Podemos no enredar con confrontaciones entre los que defienden la Constitución y la democracia.

Así respondió desde Ferraz la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, cuando se le preguntó por la propuesta que planteó este domingo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, de armar una alternativa al PP que facilite en Cataluña un referéndum pactado.

Calvo comentó que ya le han trasladado “todos” los partidos políticos que “este no es el momento de vías paralelas ni de confrontar entre nosotros”. Señaló que cada partido “sabe lo que tiene que hacer constitucional y políticamente hablando”.

A este respecto, indicó que “no vale adelantarnos a ningún escenario, no vale crear problemas paralelos, no vale crear confrontación entre quienes hemos dicho que estamos claramente decididos a defender la Constitución y la democracia”.

“No es el momento de esto” destacó Calvo sobre la propuesta de Iglesias, sino de que este país no dé el “lamentable espectáculo de una situación que no se puede calificar de referéndum”. “Por eso, esto tiene que ir con la mesura y la responsabilidad de administrar los problemas cuando están planteados en el tiempo”.

En esta línea, insistió en que “toca estar unidos, no crear confrontación entre nosotros, toca defender la Constitución y la democracia, y toca que Cataluña esté tranquila”.

“No cabe crear confrontaciones, ni atajos ni paralelismos. Cabe aplicar la legalidad vigente”, por lo que para la ‘número cuatro’ del PSOE “algunos deberían no estar enredando en confrontaciones cuando hay una comisión en el Congreso que va a ser un marco institucional para que se pueda sentar todo el mundo”, añadió.

