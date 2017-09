(AVANCE) CATALUÑA. RAJOY: “NOS VAN A OBLIGAR A LO QUE NO QUEREMOS LLEGAR”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este viernes en Barcelona que el Estado “va a seguir actuando” como es su “obligación” y avisó a los promotores del referéndum de autodeterminación que están cometiendo “un error”. “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”, afirmó.

Rajoy se expresó en estos términos ante la Junta Directiva del Partido Popular de Cataluña (PPC), donde transmitió su apoyo a los alcaldes, concejales, periodistas, miembros del PP, PSC y Ciudadanos, así como a los funcionarios públicos y Cuerpos de Seguridad catalanes. “Estamos con vosotros, somos muchos, la mayoría”, les transmitió.

Defendió que un presidente del Gobierno no puede aceptar “de ninguna de las maneras” la “irresponsabilidad” de convocar un referéndum secesionista. “Es que no es posible y se lo hemos dicho. Están cometiendo ustedes un error y nos van a obligar a llegar a lo que no queremos llegar”, señaló.

