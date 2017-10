(AVANCE) CATALUÑA. IGLESIAS LE DICE “AL REY NO VOTADO” QUE NO HABLE “EN NUESTRO NOMBRE”

Google Plus

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, le dijo este martes al “no votado” rey Felipe VI que no hable “en nombre” de los ciudadanos sobre la crisis catalana.

“Como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de 5 millones de españoles, le digo al Rey no votado: no en nuestro nombre”, expuso el líder de Podemos en un mensaje que publicó en su cuenta oficial de Twitter apenas unos segundos después de que el Monarca ofreciera un discurso ante la “extrema gravedad”, dijo el Rey, que se vive en Cataluña con el desafío independentista y el referéndum ilegal del 1 de octubre.

