(AVANCE) CATALUÑA. RAJOY ASEGURA QUE LAS MEDIDAS ‘VÍA 155’ “SERÁN ACORDADAS” CON PSOE Y CS

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este viernes que las medidas que adopte el Ejecutivo en aplicación del artículo 155 de la Constitución “serán acordadas” con el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos.

Así lo aseguró el jefe del Ejecutivo desde Bruselas en una rueda de prensa al término del Consejo Europeo. Rajoy no avanzó ninguna de las medidas que aprobará mañana el Consejo de Ministros. "Todas las medidas que adoptemos, se lo digo ahora con claridad, las anunciaremos mañana", afirmó.

“Realmente con el PSOE estoy de acuerdo porque hemos llegado a un acuerdo. Por tanto, las medidas que presentaré mañana serán acordadas por el PP, PSOE y CS y el Gobierno. Luego, cada uno lo escenifica como considere oportuno y pertinente”. “El objetivo fundamental es volver al cumplimento de la ley porque no puede haber parte del país donde la ley no se aplique y no exista y volver a la situación normalidad institucional”, aseveró.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso