(AVANCE) RAJOY: “VAMOS EN LA BUENA DIRECCIÓN, LA CLAVE ES QUE NO NOS EQUIVOQUEMOS”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó este martes que “vamos en la buena dirección” pero advirtió de que “la clave es que no nos equivoquemos” en materia económica.

Durante su intervención para clausurar la Asamblea de Socios del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Rajoy señaló que “vienen por delante buenos momentos” en España y en el conjunto de Europa y “ya se empiezan a disipar algunos condicionamientos políticos que podrían existir”.

El presidente del Gobierno quiso destacar que “al menos habrá tres años consecutivos de crecimiento económico positivo” en Europa, un dato que “sin duda, nos debe animar” para “seguir trabajando”.

Asimismo, hizo referencia a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 que se encuentran en tramitación parlamentaria, para poner de manifiesto que “aprobarlos es un ejercicio de responsabilidad por parte de todos” y “debemos centrarnos en culminar su aprobación, para lo cual no basta con 175” votos.

“Sin duda, estamos ante un asunto muy importante”, agregó el presidente del Gobierno, y puntualizó que “será muy instructivo conocer razones y argumentos por los cuales algunos no querrán colaboran en la aprobación, a mí no se me alcanza ninguno”.

