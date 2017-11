EL PP: “NOS GUSTA EL ESTADO AUTONÓMICO” PERO HAY QUE “INCREMENTAR LA LEALTAD, LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA”

Google Plus

El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, remarcó este lunes que el partido de Mariano Rajoy está a gusto con el actual Estado autonómico y que en todo caso cree que “hay que incrementar la lealtad, la eficiencia y la eficiencia” de las competencias territoriales.

En la rueda de prensa que ofreció en la sede nacional del PP tras la reunión del Comité de Dirección avisó de que “hay que tener muy claro” cómo se plantea una reforma constitucional porque “ya hay poco más que descentralizar” en el sistema territorial español.

Para reformar la Carta Magna, prosiguió, sería positivo contar con el apoyo de “todos los partidos, como en 1978”. “¿El problema que tenemos? Que vemos que los actuales representantes de la extrema izquierda no están por la labor de hacer mejoras en el sistema, sino que lo que quieren es cargarse el sistema”, reflexionó.

“Hay que ver si hay mejores mimbres para hacer un mejor cesto”, sintetizó el vicesecretario general de Comunicación, al tiempo que subrayó que el PP no está “en el inmovilismo” y estaría a favor de hace mejoras siempre que exista un “consenso mayoritario” y “sin deshacer lo andado hasta aquí”.

Dijo que el PP no planteará más recentralización en la comisión de diálogo parlamentario sobre el modelo territorial impulsada por el PSOE. “Nos gusta el Estado autonómico actual y hay que incrementar la lealtad, la eficiencia, la eficacia y probablemente también la propia convicción de que vivimos en un país que merece la pena”, señaló.

“Alcanzar este modelo territorial fue complejo y para el PP la transferencia de las competencias ha sido positiva, pero a este proyecto de solidaridad que algunos han puesto en riesgo hay que unirle el precepto de lealtad. Tenemos que ser leales, comunidades con comunidades, comunidades con el Estado y Estado con comunidades”, remachó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso