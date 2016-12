EL PSOE AUGURA DERROTAS PARLAMENTARIAS A RAJOY AUNQUE LAS PRESENTE COMO OPORTUNIDADES

El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, afirmó este viernes que el Gobierno va a sufrir “derrotas muy importantes en el Parlamento”, aunque trate "de vender una derrota política como una oportunidad”.

Jiménez respondió así, en rueda de prensa en la sede de Ferraz, al balance del año que hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el que éste destacó las oportunidades de la actual aritmética parlamentaria.

El portavoz socialista coincidió en que ésta “va a ser una legislatura fructífera”, pero lo atribuyó a que el PP no tiene mayoría absoluta. Argumentó que la actual es la primera legisltura esencialmente parlamentaria y que el PSOE impulsará que el Parlamento sea el centro de la política.

Aunque prometió que el PSOE "estará" en los pactos de Estado que ofreció Rajoy, siempre que tengan trascendencia institucional más allá de los intereses partidistas y porque "el PSOE es un partido de Estado", el portavoz de la Gestora objetó que "el problema" es si Rajoy interpreta como tales que los socialistas han de respaldar lo que él piense.

CASI IMPOSIBLE APOYAR LOS PRESUPUESTOS

Frente al enfoque de acuerdos que trató de imprimir Rajoy, Jiménez aseguró que en los que ha habido hasta ahora el PSOE ha “tenido que empujar muy fuerte a un gobierno que no quería hacerlo ni muerto. Otra cosa es que el Gobierno trata de vender una derrota política como una oportunidad. En el último pleno el Gobierno perdió todos los puntos”. Vaticinó que así seguirá ocurriendo: “El PP va a sufrir derrotas muy importantes, lo que quieran vender otros es su problema”.

Podría ocurrir, por ejemplo, en los Presupuestos del Estado, donde Jiménez insistió en que la posibilidad de que el PSOE los apruebe “es remotísima, por no decir ninguna”, añadiendo que si los socialistas no lo descartan de plano es porque “hay que guardar las formas”. Es decir, presentarán una enmienda a la totalidad y, “si prospera algún veto, no habrá Presupuestos”. Si, por el contrario, los supera todos, el PSOE presentará enmiendas.

Jiménez también quiso replicar a “lo que el Gobierno quiere que sea la noticia” en materia económica, unas cifras macro que para Rajoy hacen de España “la locomotora económica del mundo”, pero a las que el portavoz socialista opuso la “incapacidad muy grande” del Ejecutivo para “hacer que el crecimiento económico se traslade al ámbito de la familia, al empleo y al salario”.

Jiménez enumeró la precariedad y temporalidad laboral, la pobreza de muchos trabajadores, la menor cobertura de prestaciones de desempleo, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones y que el Gobierno ha “esquilmado” el Fondo de Reserva de la Seguridad Social como las pruebas de que el panorama sigue siendo “desolador”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso