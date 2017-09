LA AUDIENCIA NACIONAL ARCHIVA LA CAUSA ABIERTA CONTRA DOS JÓVENES POR QUEMAR LA FOTO DEL REY EN LA DIADA DE MALLORCA

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha archivado la causa abierta contra dos jóvenes por un delito contra la Corona al no poder determinar a quien corresponde la fotografía del Rey quemada durante un concierto celebrado en Palma de Mallorca el pasado 30 de diciembre con motivo de la Diada.

En su auto, el juez subrayó que se abrió un procedimiento contra Jaume Mateu y Enric Alcover por una denuncia de la Fiscalía por los hechos sucedidos el 30 de diciembre de 2016 durante el concierto que se celebró en el parque de Ses Estacions de Palma de Mallorca con motivo de la Diada de Mallorca.

En esos hechos, según el juez, se constató la quema de la fotografía del Rey a partir de imágenes en las que aparecen los jóvenes y que se publicaron en la prensa local mallorquina y en Twitter.

El juez Andreu señala que se han practicado las diligencias interesadas por el Ministerio Fiscal que han sido posibles, salvo la solicitada a Twitter, en relación a los archivos de vídeo publicados, "toda vez que dicha compañía ha comunicado que no va a responder a la solicitud efectuada por el Juzgado dada la naturaleza del delito investigado".

Así, ante la “mala calidad" de las imágenes obtenidas de Twitter, que se incluyen en el CD aportado por la Policía, no se identifica al autor de la quema de la fotografía del Rey. Por ello, se ha decretado el sobreseimiento de la causa, al “no estar suficientemente justificada su perpetración”.

El magistrado apunta que es de aplicación lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal a tenor de la cual si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaran el sobreseimiento de la causa lo acordará el juez, "lo que ha de tener lugar en la presente causa", por lo que procede el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso