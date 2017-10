CATALUÑA. TURULL DICE QUE LA AUDIENCIA NACIONAL ES "INCOMPETENTE" PARA ENCARCELAR A DOS "INOCENTES" POR UN DELITO "INEXISTENTE"

- Romeva reitera que "no existe un problema catalán", sino que el Estado tiene uno con la democracia. El portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, resumió este martes la prisión preventiva ordenada por la Audiencia Nacional para el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y el de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, diciendo que "a dos personas inocentes un tribunal incompetente les ha enarcelado por un delito inexistente".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu del Gobierno catalán, Turull tildó la decisión de la Audiencia Nacional de "nuevo episodio de vergüenza democrática" y comparó que "lo que no llegó a hacer nunca" el Tribunal de Orden Público franquista con el presidente de Ómnium, organización que ya existía, lo ha hecho "su heredero del siglo XXI", según calificó a la Audiencia Nacional.

Reiterando la tesis ya expuesta por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que Sánchez y Cuixart son "presos políticos", les trasladó su apoyo a ellos y a quienes se manifiesten en su favor y recalcó que son "dos personas que han militado desde siempre en el pacifismo", lo cual cree que marca "toda su actuación". Por eso, llamó a hacerles "el mejor homenaje": que las movilizaciones en su favor no se desvíen de ese pacifismo y civismo, sin caer "en las provocaciones del Estado".

Sobre el ultimátum del Gobierno español a la Generalitat para que aclare que no declaró la independencia, Turull quiso devolver la pelota al apuntar que "de aquí al jueves el Estado tiene la oportunidad de sentarse y hablar" y que "a partir del jueves sabremos en qué escenario se mueve el Estado, si definitivamente cierra las puertas al diálogo y sigue con la represión, o si acepta un diálogo sin condiciones".

En todo caso, insistió en que esta oferta de diálogo no modifica "el compromiso total y absoluto" del Gobierno catalán con el resultado del referéndum del 1-O, por lo que "no será a costa de quedarnos parados" y "contemplativos viendo cómo atacan y ocupan las instituciones catalanas".

Por su parte, el consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva, en su intento de que la UE haga suyo el conflicto nacionalista de Cataluña y no lo tome como "un asunto interno del Estado español", sostuvo la tesis de que "no existe un problema catalán, pero el Estado español tiene un problema con la democracia", y ello "afecta a ciudadanos y ciudadanas europeos".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso