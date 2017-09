LA AUDIENCIA NACIONAL CONFIRMA EL PROCESAMIENTO DE SÁNCHEZ BARCOJ, ARTURO FERNÁNDEZ Y CINCO EXCONSEJEROS EN EL CASO BANKIA

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha dictado autos en los que rechaza los recursos presentados en el llamado `caso Bankia´ por el ex director general de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj y seis exconsejeros contra el auto del juez Fernando Andreu en el que puso fin a la instrucción y propuso que fueran juzgados por las presuntas irregularidades en la salida a bolsa de la entidad financiera.

En el auto referente a Sánchez Barcoj, los magistrados avalan los indicios recabados por el instructor en relación a los hechos en los que el recurrente tuvo participación "directa y trascendente dada su condición de director financiero y haber sido la persona que expuso y defendió ante el Consejo de Administración las cuentas anuales consolidadas de BFA y el informe de gestión consolidado de BFA", por lo que estima como "relevante" su participación en los hechos.

También han sido rechazados los recursos del exvicepresidente de Bankia Francisco Verdú Pons y otros cinco antiguos directivos de la entidad, entre ellos el exconsejero Arturo Fernández, lo que significa que todos tendrán que sentarse en el banquillo.

En el caso de Verdú Pons el tribunal entiende que fue consejero delegado cuando el Consejo de Administración de Bankia aprobó la información económica y financiera del folleto descriptivo de las condiciones de salida a bolsa. Por ello, se considera "acreditado documentalmente" que en una reunión anterior se evidenció que las cuentas de Bankia no cumplían "la normativa nacional e internacional" y no reflejaban "la imagen fiel de la entidad".

En el caso del empresario Arturo Fernández también se desestima el recurso al entender que formaba parte del Consejo de Administración de Bankia en junio de 2011, cuando se adoptaron los acuerdos para poner en marcha la salida a bolsa con "una serie de irregularidades y errores sobre activos que no se ajustaban a la normativa del Banco de España".

En otros cuatro autos, la Sala de lo Penal rechaza igualmente los recursos presentados por los exconsejeros de Bankia Araceli Mora, Mercedes Rojo, Francisco Juan Ros y José Rafael García-Fuster.

