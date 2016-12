LA AUDENCIA CONFIRMA LA LIBERTAD PROVISIONAL DE BERNAD Y LA CONTINUACIÓN EN PRISIÓN DE PINEDA POR EL 'CASO AUSBANC'

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal del Audiencia Nacional ha confirmado este martes la libertad provisional para el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y la continuación en prisión preventiva del máximo responsable de Ausbanc, Luis Pineda.



La Sala confirma así la decisión del juez Santiago Pedraz, quien acordó el jueves pasado modificar la situación personal de Bernad dejándolo en libertad provisional previo pago de una fianza de 50.000 euros.

El magistrado le imponía la obligación de comparecer semanalmente en su juzgado o en el del domicilio que fije, la prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte y facilitar un teléfono móvil a fin de que esté localizado cada vez que se le requiera.

En su auto, Pedraz indicaba que siguen existiendo indicios de los delitos imputados a Bernad, pero se acordaba la libertad provisional teniendo en cuenta el tiempo que lleva en prisión el acusado, la situación en la que se encuentra la causa respecto a este investigado y su estado de salud.

Además, el instructor consideraba que, dado lo avanzado de la instrucción, el secretario general de Manos Limpias "difícilmente" podría ocultar o destruir pruebas. Este mismo criterio es asumido por la Sala Tercera de la Audiencia, que, además, señala que cuando el investigado ha disfrutado de un permiso extraordinario, "ha cumplido estrictamente lo acordado y no ha tratado de sustraerse a la acción de la justicia" ni ha hecho nada que pudiera "poner en peligro la instrucción". También se tiene en cuenta su "delicado estado de salud".

SOSPECHAS SOBRE PINEDA

No ocurre lo mismo en el caso del otro investigado que se encuentra en prisión, Luis Pineda. De él, piensa la Sala que podría intentar sustraerse a la acción de la Justicia o eliminar pruebas. "El transcurso del tiempo", dice en su auto la Sala, "no conduce a la puesta en libertad del investigado pues la instrucción continúa y la complejidad de la causa justifica la duración de la misma al existir muchas personas investigadas y entramados de sociedades a través de los cuales presuntamente se habia cometido algunos de los delitos investigados que es laborioso desentrañar".

Bernad y Pineda habían recurrido la decisión del juez Pedraz de rechazar su puesta en libertad en el marco de la causa por las presuntas extorsiones que su asociación habría realizado junto a Ausbanc a diversas entidades financieras y empresas.

Ambos se encuentran en prisión provisional desde el pasado 18 de abril, después de que el magistrado decretara su encarcelamiento incondicional y sin fianza acusados de fraude en las subvenciones, estafa y administración desleal.

Pedraz desestimó la petición de ambos al entender que no habían variado las circunstancias que motivaron su ingreso en un centro penitenciario y en conformidad con el criterio de la Fiscalía.

Bernad abandonó temporalmente la prisión de Navalcarnero en Madrid a principios de octubre, para disfrutar de un permiso de una semana para visitar en Valladolid a su madre, de 104 años y con un delicado estado de salud.

Durante este permiso, de una semana, Bernad debió permanecer en el domicilio materno bajo custodia policial. Se trató del segundo del que disfrutaba, después de que el pasado mes de mayo saliera de la cárcel para someterse a una operación de desprendimiento de retina.

