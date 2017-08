ATENTADOS. ZOIDO SUBRAYA QUE CUANDO SE INVESTIGÓ A SATTY NO ERA IMÁN NI ESTABA RADICALIZADO

Google Plus

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, puntualizó este lunes que, cuando en 2006 la Policía Nacional y la Guardia Civil investigaron a Abdelkaki Es Satty por falsificación documental, el presunto autor intelectual de los atentados en Cataluña “no era imán” y no se halló “ningún indicio que apuntara a una posible radicalización”.

Zoido atajó de esta manera, en la rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente de la FEMP, Abel Caballero, las posibles críticas a que Satty podría haber sido detectado con antelación, habida cuenta de que ya estuvo en la cárcel por tráfico de drogas y en 2006 se le investigó por falsificación documental.

El ministro, quien partió de que no revelaría nada que “pueda afectar al desenvolvimiento de las investigaciones”, sí quiso aclarar que, aunque el supuesto terrorista fallecido en la explosión de Alcanar fue objeto de una investigación por la Audiencia Nacional, la Policía y la Guardia Civil en 2006 por falsificación documental, “en esa época Satty no era imán”, y “ni la Policía ni la Guardia Civil encontaron ningún indicio que apuntara a una posible radicalización”.



