ATENTADOS. ZAPATERO PIDE “DAR LA BATALLA CULTURAL E IDEOLÓGICA” CONTRA EL TERRORISMO

- Sugiere que el Pacto Antiyihadista se abra al diálogo con la comunidad islámica . El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pidió este sábado que además de la lucha policial contra el terrorismo yihadista no se descuide “la batalla cultural e ideológica”, porque es la única fórmula para que la violencia vaya perdiendo terreno a medio y largo plazo.



Zapatero participó en la Fiesta de la Rosa en la localidad leonesa de Boñar en la que también estuvo la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. Sus primeras palabras fueron “de recuerdo, de memoria y de dolor” por las víctimas del terrorismo.

“Un país decente es un país con memoria, un país con principios es un país que recuerda a las víctimas inocentes y a sus familias, que las tiene siempre presentes”, dijo Zapatero, que quiso dedicar la rosa simbólica de los socialistas a todas esas víctimas, especialmente a las de los atentados en Cataluña.

Subrayó que el PSOE ha sido un partido clave en la cimentación de la convivencia democrática en España y “antes que nada es defensor de la paz, de la convivencia, del pluralismo”, y por ello llamó a los socialistas a denunciar “con firmeza, con dolor y con convicción plena que no hay política en la violencia, en ningún tipo de violencia, en el terrorismo, en el odio, en el fanatismo". “Solo hay destrucción” y la lucha contra el terrorismo es “de todo el país”.

Después de “experiencias negativas del pasado”, Zapatero llamó a hacer “el máximo esfuerzo” para que en esa lucha no haya “ninguna división”, ya que quien ha tenido la responsabilidad de gobernar sabe que lo más eficaz es “que estemos unidos, que nadie aproveche ninguna circunstancia, que honremos a las víctimas y que pensemos en España y en la paz”.

Recordó que la lucha contra el terrorismo “no conoce fronteras” y requiere la mejor policía, los mejores servicios de investigación, la unidad democrática y todo lo necesario para “defendernos”, pero alertó de que también es necesario “hacer política contra el terrorismo” y dar “la batalla cultural e ideológica”.

"NO MATA NINGUNA RELIGIÓN"

Zapatero se mostró convencido de que todos los ciudadanos se han preguntado por qué unos jóvenes con toda la vida por delante eligen “matar para morir, o morir para matar”. “Se ha inoculado algo terrible en una parte de los jóvenes que profesan una religión, y tenemos que dar la batalla cultural porque será la única forma de ver a largo plazo que la violencia pierde terreno”.

“No mata ninguna religión, no mata ninguna ideología, no mata ninguna civilización. Matan los asesinos”, sentenció Zapatero, que llamó a los ciudadanos a reafirmar “el valor de la convivencia plural entre culturas, religiones, razas, porque es esencial para demostrar la superioridad, la autoridad moral de vivir en democracia, en libertad, en el respeto y en la tolerancia”.

Zapatero expresó su convicción de que el “acertado” Pacto Antiyihadista “debe extender su acción” a una tarea preventiva mediante “un diálogo permanente, de cercanía a todas las confesiones religiosas, especialmente a la comunidad islámica”, que en su inmensa mayoría defiende la paz, lucha contra el terrorismo y quiere vivir en España, en un país libre, “siendo respetados”. “No dejemos de mantener vivo ese esfuerzo”, reclamó.

Pidió también que se siga llamando a la unidad a todos los partidos políticos porque “hay temas en los que los matices sobran, no caben los matices” cuando se habla de terrorismo y de paz.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso