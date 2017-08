ATENTADOS. COMPROMÍS VE "VERGONZOSO" QUE EL REY ASISTA A LA MANIFESTACIÓN Y LE PIDE "REPLANTARSE SUS AMISTADES"

El senador de Compromís, Carles Mulet, tachó este sábado de "vergonzoso" que el rey Felipe VI asista a la manifestación de Barcelona contra el terrorismo y le instó a "replantarse algunos de los acuerdos comerciales con países y empresas que no respetan los derechos humanos y alimentan al terrorismo yihadista", en alusión a Arabia Saudí.

“Nos produce mucha vergüenza coincidir en la manifestación con una familia, la Real, de la que se nos vetan preguntas sobre sus negocios con Arabia Saudí y sus privilegios, o con los herederos políticos de Aznar", dijo.

"Es de una gran hipocresía, como también lo es que, en un material tan sensible como es el terrorismo, se produzcan silencios y disfunciones con los juzgados, como otorgar permisos de salida de la cárcel al imam de Ripoll, considerado el cerebro de los atentados, condenado por tráfico de drogas y que no fluyese ni en la comunidad musulmana, ni entre los juzgados o cuerpos de seguridad implicados sus antecedentes".

Mulet anunció que su coalición política presentará varias iniciativas en el Senado para conocer las causas y corregir lo que pudo fallar en la cadena de información sobre su vinculación con la actividad terrorista y mejorar la capacidad de realizar seguimientos a los condenados por incitación a la violencia y terrorismo.

“No nos resignamos a unas mejores relaciones entre juzgados, fiscales y cuerpos de seguridad para que puedan abordar sin fisuras ni recelos la actividad yihadista, lo que obliga a nuestro país a cuestionarse sus relaciones con otros países pues, a pesar que solo se interesan por Venezuela, el Estado español mantiene vínculos de toda clase y vende armas a países en los que no se respetan los derechos humanos más esenciales y que incluso apoyan la actividad terrorista como la que recientemente ha golpeado sin compasión a la ciudad de Barcelona”, concluyó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso