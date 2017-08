ATENTADOS. EL TERRORISTA SAID AALLA COMIÓ EN CASA EL JUEVES ANTES DE MATAR EN CAMBRILS

El terrorista Said Aalla, uno de los terroristas muertos durante el atentado cometido en la madrugada del viernes en Cambrils, comió el jueves en casa junto a su familia apenas unas horas antes del atropello múltiple de Barcelona y de que se marchara con el resto de compañeros de la célula a repetir una masacre similar en la costa.

Así lo han asegurado a Antena 3 Televisión los familiares del joven Said, que estuvieron junto a él poco antes de cometerse los atentados y que no sospecharon que esa sería la última vez que podrían verle con vida y que tampoco imaginaron lo que estaba planeando.

Said Aalla tuvo un papel relevante en la organización y comisión de los atentados de Barcelona y Cambrils, pues su tarjeta de crédito apareció en la furgoneta Renault Kangoo alquilada por los terroristas y que fue abandonada cerca de la localidad turística en la que atentaron en la madrugada del viernes.

Además, otros dos hermanos de Said Aalla están implicados o relacionados con los atentados. Por un lado, Youssef Alla permanece desaparecido y se sospecha que podría ser uno de los cadáveres esparcidos en pedazos en la vivienda de Alcanar que estalló mientras los terroristas preparan explosivos para atentar en Barcelona.

Además, Youssef viajó a Zurich con Mohamed Hichamy, otro de los terroristas abatidos en Cambrils, en diciembre del año pasado, uno de los desplazamientos que están investigando las Fuerzas de Seguridad del Estado para descubrir los enlaces internacionales que tenía la célula y la ayuda exterior con la que podría haber contado.

El otro hermano, Mohammed Aalla, es el dueño del Audia 3 con el que los terroristas atentaron en Cambrils y con el que intentaron realizar un atropello masivo similar al de Barcelona. Sin embargo, Mohammed presuntamente no intervino en ninguno de los ataques pero se entregó voluntariamente a la policía autonómica, por lo que permanece detenido.

