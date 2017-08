ATENTADOS. TARDÀ (ERC) SUBRAYA LA VOLUNTAD COMÚN DE “ARRIMAR EL HOMBRO” MÁS ALLÁ DE FIRMAS

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, subrayó este lunes la voluntad expresada por prácticamente todos los partidos políticos de “arrimar el hombro” en la lucha contra el terrorismo yihadista más allá de quiénes hayan firmado o no el pacto.

Tardà acudió como observador a la reunión de la Mesa de Seguimiento del Pacto contra el Terrorismo Yihadista, tras la cual el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, llamó a los no firmantes a suscribirlo para reforzar la unidad visualizada en la reunión.

Ante la pregunta de si ERC se plantea esa posibilidad, Tardà no quiso responder de forma explícita por entender que supondría entrar en un debate que “quizá distorsionaría lo mejor” que ha pasado tras los atentados en Cataluña, y es que todos los partidos han compartido información y reflexiones en torno a una misma mesa, incluso los que están ideológicamente “en las antípodas”.

En su opinión, en la reunión prevaleció la voluntad común de compartir la solidaridad con las víctimas y el “mucho dolor” que se vive en Cataluña y que también es conocido por Madrid, en ese caso “incluso multiplicado exponencialmente” por el número de víctimas de los atentados del 11-M.

A tanto dolor, subrayó, le ha correspondido la madurez en la reacción de los ciudadanos y de los profesionales que luchan contra el terrorismo y que atienden a las víctimas, de la cual “todos nos sentimos muy orgullosos” al margen de posiciones políticas.

Tardà insistió en que eso es lo que se visualizó en la reunión, en la que agradeció haber podido participar para afrontar un problema “relativamente nuevo” y que en Cataluña ha sido especialmente impactante por la juventud de los terroristas, algo que considera que debe generar una “reflexión muy profunda”.

Tardà considera evidente que la seguridad total “no existe”, ni siquiera en sociedades muy avanzadas, y lanzó un llamamiento a participar en la manifestación del próximo sábado en Barcelona encabezada por “los héroes de estos días”.

Subrayó, sin embargo, que ha habido “disfunciones que no deberían haberse dado nunca”, como fueron las trabas para que los Mossos d´Esquadra participaran de los mecanismos de información de Europol.

