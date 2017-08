ATENTADOS. SOCIEDAD CIVIL CATALANA LAMENTA "PROFUNDAMENTE" LOS ABUCHEOS AL REY

Sociedad Civil Catalana lamentó "profundamente" este sábado los abucheos contra el Rey y el Gobierno de España que decenas de ciudadanos han lanzado en Barcelona durante la manifestación contra los atentados terroristas de la semana pasada y en defensa de las víctimas.

A su juicio, se trata de "una acción política y reivindicativa que no tiene nada que ver con el espíritu de unidad y concordia que debería predominar en este tipo de actos".

Sociedad Civil Catalana denunció en un comunicado que lo ocurrido es una "instrumentalización política" y una "grave irresponsabilidad y una falta de respeto a la memoria de las víctimas, los afectados y sus familias", a las que se rendía homenaje con la manifestación bajo el lema 'No tinc por'.

Asimismo, afirmó que "no se deberían haber exhibido banderas esteladas durante la marcha, ni haber coreado consignas partidistas e ideológicas ni de ningún tipo de reivindicación política, puesto que estas rompen con la razón de ser de una manifestación que no era otra que la de reconfortar a las víctimas y demostrar valentía frente al terror".

Sociedad Civil Catalana defendió la libertad de expresión y manifestación reconocidas en la Constitución de 1978 pero puntualizó que la manifestación de este sábado "no era el escenario para realizar reivindicaciones de naturaleza partidista ni ideológica, ya que era el momento de demostrar la grandeza y generosidad de nuestra sociedad y nuestra democracia".

