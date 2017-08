ATENTADOS. UNIDOS PODEMOS SEGUIRÁ SIN FIRMAR EL PACTO PERO COMPARTIENDO “EL CONSENSO BÁSICO” CONTRA EL TERRORISMO

Unidos Podemos seguirá sin firmar el pacto contra el terrorismo yihadista, aunque comparte el “consenso básico” existente y celebra la unidad visualizada este lunes con la presencia de prácticamente todas las fuerzas políticas en una misma mesa tras los atentados en Cataluña.

Representantes de Podemos y de En Comú Podem acudieron a la reunión de la Mesa de Seguimiento del Pacto contra el Terrorismo Yihadista en nombre de todas las que forman Unidos Podemos y con una misma posición compartida.

En rueda de prensa posterior, Rafael Mayoral, en nombre de Podemos, reiteró la solidaridad con las víctimas y agradeció el “ejemplo cívico” de la sociedad catalana y la “enseñanza” que implica la labor de todos los profesionales.

Mayoral agradeció la posibilidad de participar en la reunión y celebró la “amplia” presencia de furzas políticas, algo que juzga “bastante positivo” porque “por encima de firmas o no firmas” se visualiza un consenso básico que une a todos los partidos en defensa de los derechos y de la democracia.

Considera que esa unidad y la necesaria cooperación entre administraciones se han compatibilizado con la garantía de pluralismo político.

Ante las reiteradas preguntas sobre si Unidos Podemos suscribirá el pacto, insistió en que las discrepancias con su contenido se han explicado en muchas ocasiones y hoy, justo después de los atentados, “no es momento” de entrar de nuevo en ellas.

Cree que los consensos esenciales están por encima del contenido concreto de ese pacto y que, precisamente, la flexibilidad ha permitido que se amplíe la presencia de fuerzas a quienes no lo han firmado. Esa amplitud, dijo, también es un valor que se tiene que preservar.

"UNA FUERZA QUE LOS TERRORISTAS NO VAN A TENER"

Junto al pluralismo político, defendió la capacidad de poder “disentir” y de poder “estar juntos en momentos tan duros como éste” a pesar de las discrepancias como algo que también ha sido objetivo de los terroristas. “Ningún atentado”, sentenció, “va a hacer que vayamos a cambiar nuestra opnión”, porque eso sería “darle una fuerza a los terroristas que no van a tener”.

Desde el primer momento, reiteró, Unidos Podemos dijo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a los diferentes ministros del Interior, que podrían contar “con nuestra lealtad institucional” pero respetando la demanda social de “diferentes voces que opinen distinto”.

La exigencia de firmar el pacto como requisito para participar en posteriores reuniones de información es un escenario que Mayoral no contempla porque no cree que el Gobierno siga la senda de “la exclusión” sino la del diálogo y “la mayor amplitud de miras posible”.

Xavier Domènech, de En Comú Podem, agradeció la información “exhaustiva” proporcionada por Interior y celebró también el consenso más allá del “estatus” con el que cada cual participó en la reunión.

Celebró además la coordinación, que ha funcionado “muy bien en momentos de gravedad extrema”, y compartió con Zoido la preocupación por la juventud de los terroristas y por el hecho de que ninguno tuviera “trayectorias previas” que permitieran prever su radicalización, lo cual cree que merece “una reflexión como sociedad” sobre por qué chavales con una vida “prefectamente normal” toman una opción “ absolutamente terrorífica”.

