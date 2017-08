ATENTADOS. RECOMIENDAN LIMITAR EL USO DEL MÓVIL A LOS MANIFESTANTES PARA NO SATURAR LA RED

Google Plus

Emergències Catalunya difundió esta mañana una serie de recomendaciones sobre el uso del teléfono móvil con el fin de que no se colapse la red para los ciudadanos que acudirán esta tarde a la manifestación de Barcelona en repulsa por los atentados terroristas de la capital catalana y Cambrils (Tarragona).

La manifestación ha sido convocada por la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, tiene como lema 'No tinc por' ('No tengo miedo', en catalán), comenzará a las 18.00 horas y estará encabezada por 75 representantes de cuerpos de seguridad, emergencias y entidades vecinales y ciudadanas.

Emergències Catalunya aconseja en un tuit que quienes vayan en grupo acuerden el punto de encuentro con antelación porque "costará contactar" en el recorrido de la manifestación.

Además, recomienda evitar las llamadas de voz y comunicarse por mensajes de texto, así como reducir el uso de imágenes o materiales audiovisuales por la red móvil. "Es aconsejable esperar a llegar a casa o a un lugar con WiFi para publicar en la red las fotos y comentarios del evento", subraya.

En este sentido, recalca que las redes WiFi a lo largo del recorrido de la manifestación pueden ser inseguras. "Ten cautela con las conexiones que establezcas, ya que te pueden generar más dolores de cabeza que otra cosa", añade.

En el caso de que sea necesario avisar a los cuerpos de emergencia, aconseja la telefonía fija para llamar al 112, pidiendo que lo haga algún comercio o vecino de la calle.

Por último, indica que conviene alejarse unos metros de la concentración en el caso de que haya que hacer una llamada urgente y el recorrido esté congestionado por la multitud.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso