ATENTADOS. RIVERA RECLAMA UNIDAD Y "MÁS DOTACIONES" PARA QUIENES COMBATEN EL TERRORISMO

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, reclamó este viernes unidad de las fuerzas políticas contra el terrorismo internacional y "más dotaciones" para todos los profesionales que lo combaten en primera línea, como cuerpos policiales o jueces y fiscales.

Rivera participó en el minuto de silencio en la Plaza de Cataluña de Barcelona para unirse al mensaje de repulsa por los atentados en la Ciudad Condal y en Cambrils, y después ante los medios de comunicación agradeció como barcelonés el apoyo recibido de toda España y de todo el mundo. Celebró especialmente la presencia del Rey, cuyo gesto de apoyo ha sido "agradecido" por los ciudadanos.

Subrayó el "comportamiento ejemplar" de las familias de las víctimas y la labor de todos los profesionales, voluntarios y ciudadanos solidarios que están dando un "ejemplo" al mundo frente a los "bárbaros" terroristas.

Recordó que los españoles han derrotado al terrorismo cuando han estado juntos, y por ello insistió en la necesidad de reunir cuanto antes el Pacto Antiterrorista, algo que ya ha confirmado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Recordó que su partido pidió hace meses esa reunión porque España es un país "vulnerable" a atentados y "sabemos que lo somos", por lo que es necesario analizar medidas y que los gobiernos sepan que cuentan con el apoyo de los partidos.

El terrorismo "nos ha pegado duro" y será necesario pensar medidas, alertó. A los políticos "no solo nos toca dar pésames, poner tuits y lamentar pérdidas" sino también proteger a los ciudadanos, y eso se hace legislando y apoyando a jueces, fiscales y cuerpos policiales, también "presupuestariamente".

Aseguró que asume "la parte que me toca" como líder político y se comprometió a hacer "todo lo que esté en nuestras manos" para garantizar esa protección a los ciudadanos que están "hartos" de la violencia y reclaman justicia y caminar tranquilos por la calle.

Subrayó que esa tarea es "de todos", como lo es también "reclamar nuestra forma de vida" y el carácter de Barcelona como "ciudad abierta" a cuyos vecinos les gusta "que venga gente de todas partes". Los terroristas, sentenció, "no van a lograr" que deje de ser un "ejemplo mundial" de esa apertura.

