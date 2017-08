ATENTADOS. RAJOY: "NOS HAN HECHO DAÑO, PERO NO NOS HAN VENCIDO NI NOS VENCERÁN"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este miércoles ante el Pleno del Congreso de los Diputados que los terroristas que atentaron en Barcelona y Cambrils "nos han hecho daño, pero no nos han vencido ni nos vencerán".

Rajoy comparece este miércoles en sesión extraordinaria para explicar los casos de corrupción que afectan al PP, y comenzó su intervención recordando a las víctimas de esos atentados y compartiendo con los diputados una "breve reflexión" sobre esa "tragedia".

"Nos han herido en un rincón de España", subrayó, pero el dolor se ha sentido "en España entera", invadida no solo por la pesadumbre sino por la "rabia contenida" ante un fanatismo "incomprensible".

Expresó su "cariño" a las víctimas y a sus familiares, "tuvieran o no pasaporte español" porque todas ellas son "nuestras", y explicó que desde las instituciones se ha tratado de agilizar todos los mecanismos de atención para que nadie pudiera sentirse desamparado en unas circunstancias "tan dramáticas".

Una vez más, dijo, ha sido reconfortante "el coraje, la templanza y la solidaridad de una nación que conoce muy de cerca" el terrorismo y la violencia porque durante muchos años ha sufrido sus "zarpazos".

Rajoy trasladó a continuación su reconocimiento y el del Gobierno a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "entre los mejores del mundo", y a quienes atendieron a las víctimas.

"Nos han hecho daño, pero no nos han vencido ni nos vencerán", aseguró Rajoy, convencido de que el terrorismo "seguirá acechando" pero los ciudadanos estarán "cada vez más preparados" para hacerles frente gracias a la unidad y al "empeño decidido" de acabar con la "peor amenaza" que pesa sobre Occidente.

Quiso, finalmente, hacer saber a los terroristas que no encontrarán ningún apoyo porque los demócratas y sus instituciones no están dispuestos a dejar "ninguna fisura".

