ATENTADOS. PUIGDEMONT ENSALZA EL "MENSAJE CLARO DE PAZ" PESE A LOS ABUCHEOS AL REY

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ensalzó este sábado el "mensaje claro de paz" que la ciudad de Barcelona ha lanzado con una manifestación multitudinaria contra el terrorismo, en la que los abucheos y pitos al Rey de España acapararon gran parte del protagonismo.

Puigdemont hizo estas declaraciones en una breve comparecencia ante los medios de comunicación, en la que no admitió preguntas, una vez que había concluido la manifestación contra el terrorismo y la comitiva de autoridades ya se había disuelto.

El presidente catalán aseguró que Barcelona ha lanzado un "grito unánime de que no tenemos miedo a la paz y vamos a derrotar al terrorismo", lo que le llevó a asegurar que la manifestación ciudadana había sido un "éxito".

Puigdemont agradeció "la participación de tantísima gente", incluidos los presidentes de todas las comunidades autónomas por "sumar su grito al nuestro". Sin embargo, no hizo ninguna referencia sobre la presencia del Rey de España, Felipe VI, o del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Tampoco comentó nada sobre los abucheos y pitos al Rey al Gobierno de España que un grupo de manifestantes lanzó durante la marcha y que estaban situados alrededor de la comitida de autoridades.

