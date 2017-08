ATENTADOS. LA ONCE PARTICIPA EN LA MARCHA CIUDADANA CONTRA EL TERRORISMO

La Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) ha respaldado la manifestación ciudadana convocada este sábado en Barcelona en señal de repulsa a los atentados terroristas de la semana pasada, en los que murieron 15 personas y más de un centenar resultaron heridas.

La ONCE estará representada en la manifestación, convocada bajo el lema 'No tinc por', por el delegado de la ONCE en Cataluña, Xavi Grau, y por el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Barcelona, Enric Boti, según informaron a Servimedia fuentes de la organización.

La manifestación, que arranca a las 18 horas, lanzará un mensaje de unidad contra el terrorismo tras los atentados cometidos en Barcelona y Cambrils (Tarragona) la semana pasada por una célula yihadista, que ha sido totalmente desarticulada por las fuerzas de seguridad.

La marcha estará encabezada por un total de 75 representantes de los cuerpos de seguridad y de emergencia y de las entidades vecinales y ciudadanas. Detrás de ellos se situará un centenar de personas vinculadas a diferentes comunidades religiosas; entidades en defensa de la paz y los derechos humanos; colectivos contra el racismo, la inmigración y sociales; asociaciones de Ciutat Vella, de vecinos, ciudadanas y económicas.

